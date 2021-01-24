ممیزی ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار ملک در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله کاظمی رئیس ستاد راهبردی ممیزی املاک مرحله ششم با اعلام مطلب فوق افزود: ممیزی املاک سبب به‌روزرسانی بانک اطلاعات املاک شهر تهران می‌شود.

رئیس ستاد راهبردی ممیزی املاک مرحله ششم با اشاره به برگزاری آئین افتتاح ششمین دوره ممیزی شهر تهران با حضور حناچی شهردار تهران ادامه داد: گسترش شهر تهران از نظر وسعت و جمعیت و تغییر کاربردها و کاربری‌ها توزیع خدمات شهری به امری تخصصی و پیچیده تبدیل شده که نیازمند برنامه‌ریزی‌های فنی و اصولی است و در این راستا مهم‌ترین ابزار مورد نیاز در اختیار داشتن اطلاعات جامع شهری و دسترسی به آمار به روز است.

کاظمی با تاکید بر لزوم تهیه بانک اطلاعات املاک شهر تهران، درباره چرایی ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات املاک شهر تهران گفت: این به‌روزرسانی سبب کامل شدن اطلاعات حرف و مشاغل، شناسایی اراضی بایر و متروکه، اطلاعات سرانه‌های خدماتی محلات و نواحی، اصلاح جانمایی و پارسل های املاک شهر و شناسایی واحدهای غیرمسکونی دارای تخلف می‌شود.

به گفته او؛ دوره پنجم ممیزی املاک سال ۱۳۸۷ آغاز شد، ۷۰۰ دستگاه تبلت، ۵۰۰ دستگاه رایانه و ۵۰۰ دستگاه متر لیزری تهیه شد تا ممیزی املاک شهر تهران انجام شود. اگر قرار بود در دوره ششم هم دوباره این میزان بودجه هزینه شود، توجیه اقتصادی نداشت و از سوی دیگر امکان جذب نیروی جدید هم در شهرداری نیست. بنابراین بحث برون سپاری مطرح و مقرر شد دفاتر خدمات الکترونیک شهر زیر نظر مؤسسه فناوران شهر انجام می‌شود، به عنوان بخش خصوصی کار میدانی را انجام دهد.

او با یادآوری اینکه بر اساس حکم شهردار تهران آذر ۱۳۹۹، نشست‌های زیادی برگزار شد بیان کرد: نرم افزار ممیزی املاک از قبل تهیه شده بود اما؛ باید بازنگری می‌شد چرا که فرایند ممیزی تاحدودی تغییر پیدا کرده بود و دفترچه ملاک عمل را به روز آوری کردیم، همچین ساختار ممیزی املاک هم تغییراتی داشت. پس از اعمال تغییرات، تست اولیه نرم افزاز در منطقه ۶ انجام و از مناطق و ستاد اجرایی بازدیدهایی صورت گرفت و نیازهای ستاد اجرایی و کمیته مناطق تأمین شد.

مدیر و مجری طرح ششمین دوره ممیزی املاک شهر تهران، با بیان اینکه در فاز نخست قرارداد میان معاونت مالی و اقتصاد شهرداری شهرداری تهران و مؤسسه فناوران شهر منعقد شد، ادامه داد: اجرای ممیزی املاک در ۱۱ منطقه در فاز نخست با حضور شهرداران مناطق انجام می‌شود. در هر منطقه چندین راسته تعریف شده و از نظر فرم‌ها به بلوک، ملک و آپارتمان و غیرمسکونی تقسیم شده است. هم اکنون در شهر تهران ۳۵ هزار بلوک وجود دارد. مناطق هدف ۵۲ درصد بلوک‌ها را شامل می‌شوند، در فاز نخست ۱۴ درصد بلوک‌ها ممیزی می‌شود.

کاظمی افزود: درباره واحدهای غیرمسکونی از ۷۱۲ هزار واحد، ۶۴ درصد در مناطق هدف است و حدود ۶۵ درصد املاک شهر تهران در مناطق هدف هستند. همچنین شهر تهران به پنج قسمت تقسیم شده و هر قسمت در یکسال ممیزی و کل طرح در یک دوره پنج ساله تمام می‌شود.

او ششمین دوره ممیزی املاک را با دوره‌های گذشته مقایسه کرد و توضیح داد: در مرحله چهارم ممیزی املاک، ۲ میلیون واحد ملک و در مرحله پنجم، این تعداد به سه میلیون واحد افزایش پیدا کرده پیش بینی ما در این مرحله این است که واحدهای ملک ی به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد برسد. ممیزی آنلاین است و علاوه بر این در املاکی که ممکن است دسترسی به اینترنت کمتر باشد سیستم آفلاین پیش بینی شده که اطلاعات بارگذاری شود. این در شرایطی است که ممیزی املاک در دوره‌های گذشته آفلاین بوده است.

به گفته رئیس ستاد راهبردی ششمین دوره ممیزی املاک شهر تهران؛ در این دوره با ۱۰ روز کار ممیزی انجام می‌شود اما؛ این در شرایطی است که در دوره‌های گذشته بعد از آنکه ممیزان اطلاعات را برداشت می‌کردند و پس از پایان دوره ممیزی یعنی بعد از پنج سال به دست منطقه یا سازمان بیرونی و داخلی می‌رسید اما؛ الان اطلاعات بعد از برداشت در دسترس منطقه است و بعد از ۱۵ روز امکان بهره برداری وجود دارد.

کاظمی با بیان اینکه فرایند ممیزی در سامانه کنترل پروژه شهرداری تهران تعریف شده و قابل رصد و ارزیابی است، گفت: در دوره قبل برای همه ممیزان لباس واحد تعریف شده بود اما؛ در این دوره علاوه بر لباس یک شکل لوگوی ششمین دوره ممیزی هم تعریف شده و همچنین روی لباس کارت شناسایی ممیزی کد کیو آر (QR) هم پیش بینی شده و شهروندان و مودیان می‌توانند هویت ممیز را با اسکن کردن احراز کنند.

او توضیح داد: در قسمت ستاد اجرایی لایه‌های نظارتی که تیم ویژه ۱۶ نفره است، دیده شده و مواردی که مدیر پهنه تیم ممیزی احتمال اشکال در آنها را می‌بینند، دوباره راستی آزمایی می‌شود. در کنار این تیم، تیم بازبینی ممیزی مجدد در ستاد عالی پیش بینی شده است که عموماً از کارکنان آموزش دیده سازمان بازرسی و حراست هستند.