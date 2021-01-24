به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وهشتمین اطلاعیه مربوط به نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، عصر امروز یکشنبه ۵ بهمن، توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد و در آن، خطاب به خریداران این‌نمایشگاه گفته شد تنها از درگاه سامانه نمایشگاه که کتاب‌ها در آن به نمایش در آمده است خرید کنند.

در این‌اطلاعیه اعلام شده شماره تلفن ۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ تنها شماره اختصاصی پشتیبانی در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران است که در صورت لزوم از طریق آن با خریداران کتاب تماس گرفته می‌شود و تنها با شماره ۳۰۰۰۴۱۴۱ برای خریداران کتاب پیامک ارسال می شود.

درگاه پرداخت در سامانه نمایشگاه تعریف شده است و به هیچ‌عنوان در این‌سامانه پول جابجا نمی‌شود. همچنین در این‌نمایشگاه هیچ‌فرایندی خارج از سامانه نمایشگاه رخ نمی‌دهد، بر این‌اساس خریداران مراقب سواستفاده‌های احتمالی باشند.