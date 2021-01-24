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۵ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۲۹

اخبار نمایشگاه مجازی کتاب تهران؛

اطلاعیه بیست‌وهشتم درباره خریداران مشکوک منتشر شد

اطلاعیه بیست‌وهشتم درباره خریداران مشکوک منتشر شد

بیست‌وهشتمین اطلاعیه نمایشگاه مجازی کتاب تهران درباره خریداران مشکوک کتاب منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وهشتمین اطلاعیه مربوط به نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، عصر امروز یکشنبه ۵ بهمن، توسط موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد و در آن، خطاب به خریداران این‌نمایشگاه گفته شد تنها از درگاه سامانه نمایشگاه که کتاب‌ها در آن به نمایش در آمده است خرید کنند.

در این‌اطلاعیه اعلام شده شماره تلفن ۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ تنها شماره اختصاصی پشتیبانی در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران است که در صورت لزوم از طریق آن با خریداران کتاب تماس گرفته می‌شود و تنها با شماره ۳۰۰۰۴۱۴۱ برای خریداران کتاب پیامک ارسال می شود.

درگاه پرداخت در سامانه نمایشگاه تعریف شده است و به هیچ‌عنوان در این‌سامانه پول جابجا نمی‌شود. همچنین در این‌نمایشگاه هیچ‌فرایندی خارج از سامانه نمایشگاه رخ نمی‌دهد، بر این‌اساس خریداران مراقب سواستفاده‌های احتمالی باشند.

کد مطلب 5129832

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