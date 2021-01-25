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۶ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۱۹

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال؛

ترکیب پرسپولیس اعلام شد/ سیدجلال غایب قطعی بازی با آلومینیوم

ترکیب پرسپولیس اعلام شد/ سیدجلال غایب قطعی بازی با آلومینیوم

ترکیب پرسپولیس برای دیدار با آلومینیوم اراک مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی از ساعت ۱۵ امروز میهمان آلومینیوم اراک در ورزشگاه امام خمینی است که سید جلال حسینی به دلیل مصدومیت نتوانست در ترکیب این تیم بازی کند تا یحیی گل محمدی از بازیکنان زیر برای شروع این دیدار استفاده کند:

حامد لک، سید احسان حسینی، مهدی شیری، سعید آقایی، سیامک نعمتی، احمد نورالله‌ی، کمال کامیابی‌نیا، میلاد سرلک، احسان پهلوان، وحید امیری و مهدی عبدی.

به این ترتیب احسان حسینی و مهدی شیری مدافعان پرسپولیس در این بازی به جای سیدجلال حسینی و محمدحسین کنعانی زادگان خواهند بود.

کد مطلب 5130218

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