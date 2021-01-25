شیوع کرونا به تولید انبوه ربات انسان نما منجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ربات انسان نمای صوفیا در سال ۲۰۱۶ میلادی رونمایی شد و از آن زمان تاکنون توجهات بسیاری را به خود جلب کرد. در همین راستا شرکت سازنده تصمیم دارد تا پایان سال تولید انبوه ربات را آغاز کند.
شرکت هانسون رباتیکز در هنگ کنگ قرار دارد و اعلام کرد در نیمه نخست ۲۰۲۱ میلادی ۴ مدل از جمله صوفیا در کارخانه تولید میشود. این در حالی است که کارشناسان پیش بینی میکنند پاندمی ویروس کرونا فرصتهای متعددی برای صنعت رباتیک ایجاد کرده است.
دیوید هانسون بنیانگذار و مدیر ارشد ا جرایی این شرکت میگوید: جهان گرفتار کووید ۱۹ نیازمند اتوماسیون بیشتری است تا مردم را ایمن نگه دارد.
هانسون معتقد است استفاده از رباتها فقط در حوزه خدمات درمانی کارآمد نیست بلکه میتواند به مشتریان در صنایع مختلف مانند خرده فروشی و سفرهای هوایی نیز کمک کند.
بنیانگذار این شرکت میافزاید: صوفیا و رباتهای هانسون به دلیل شباهت به انسان، بسیار یگانه هستند. همچنین در وضعیتهایی مشابه زمان فعلی که مردم به شدت تنها هستند، به آنها کمک میکنند.
البته به گفته جوهان هورن، پروفسور رباتهای اجتماعی که روی صوفیا نیز تحقیق کرده، این فناوری هنوز نوپا است و پاندمی کووید ۱۹ رابطه انسان و ربات را تسریع میکند.
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