مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با میزان انطباق اقدامات دولت با سیاستهای کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: روشن است که میان اقدامات دولت و انطباق آن با سیاستهای کلی نظام فاصله زیادی وجود دارد.
وی افزود: برای مثال در بحث شدت مصرف انرژی، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف باید از زمان شروع برنامه پنجم توسعه تا پایان برنامه ششم به یک دوم میرسید که متأسفانه خیلی از آن عقب هستیم و فاصله داریم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی و اهمیت تولید، کاهش ضریب جینی، فاصله طبقاتی و بحث عدالت، مواردی که باید هم راستا با سیاستهای کلی نظام تحقق پیدا میکرد، متأسفانه عملکرد خوبی نداشتیم.
شریعتی بیان کرد: این موارد عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام صرفاً مربوط به یک یا دو دولت نمیشود و بحث کلی است که مجموع دولتها را در بر میگیرد و باید آنها را رعایت میکردند، اما نمره این دولت نسبت به سایر دولتها پایینتر است.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع آنچه دولت باید به سیاستهای کلی نظام عمل میکرد اتفاق نیفتاده است. در بحث سیاستهای کلی جمعیت هم این عدم انطباق مشاهده میشود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حالت کلی و به صورت کلی دولت نمره قبولی از انطباق سیاستهای کلی نظام با عملکرد خود نمیگیرد، گفت: در بحث برنامه ششم توسعه هم موارد متعددی از عدم انطباق وجود دارد که یکی از مصادیق آن ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه است که ابلاغ شده و قانون آن در مجلس نهایی شده اما سامانه مرتبط با آن همچنان راه نیفتاده است. گفتند راه افتاده اما عددی که بارگذاری شده اصلاً قابل مقایسه با کل کارکنان و مقامات کشور نیست.
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