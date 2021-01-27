عرضه روغن کم نشده، تقاضای کاذب زیاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یزدان سیف با حضور در تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به اینکه مؤلفه‌های متغیر زیادی بر روی بازار اثر دارد، افزود: از ابتدای امسال حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن روغن خام در اختیار کارخانجات روغن نباتی کشور قرار داده و تولید شده است.

وی با بیان اینکه متوسط سه سال گذشته مصرف روغن در کشور حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال است، گفت: بنابراین در ۱۰ ماه گذشته حتی بیشتر از نیاز کشور، تولید و توزیع روغن داشتیم.

سیف افزود: با توجه به مشکلات ارزی و تحریم، واردات روغن ۴۳۲ هزار تن کاهش یافت، اما به واسطه تدابیر دولت، در این مدت ۵۳۲ هزار تن از محل ذخایر راهبردی توزیع کردیم و در عرضه کالا مشکلی نداریم.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: حدود دو ماه است که به صورت متراکم، انتظارات تورمی به ویژه در بازار کالاهای اساسی در جامعه بالا رفته است.

سیف ادامه داد: دو تا سه ماه در کمیسیون تلفیق در حال بحث هستیم که می‌خواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن و کالای اساسی را حذف و یارانه را نقدی پرداخت کنیم و این موضوع موجب افزایش تقاضا به ویژه در بخش صنعت شده است.

وی اضافه کرد: بیشترین کمبود در روغن نیمه جامد است که مصرف مشترک میان خانوار و صنعت است و به شدت مصارف صنعت، بالا رفته است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: انتظارات تورمی در موضوع تقاضا، امری انکار ناپذیر است و اکنون انتظارات تورمی برای مردم ایجاد شده است در حالی که دولت در آخرین جلسه کارگروه تنظیم بازار، هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی نگرفته است.

وی افزود: پس از شکست نظام استکبار جهانی و رأی نیاوردن ترامپ، حس می‌کنیم نیازمند رسیدن به آرامش هستیم تا بتوانیم متغیرهایمان را در یک وضع با ثبات تری ببینیم و تصمیم بگیریم لذا تصمیمی برای تغییر نرخ ارز روغن وجود ندارد.

سیف با اشاره به اینکه روغن‌ها به صورت فله یا به صورت حلب‌های ۱۷ کیلویی قابل نگهداری است، بیش از ۱۰۰ هزار تن روغن در کارخانجات کشور موجود و بیش از ۴۰۰ هزار تن روغن خام در بنادر کشور دپو شده است.

او با اشاره به اینکه عرضه روغن کم نشده، اما تقاضای کاذب ناشی از تورم انتظاری شکل گرفته است، اضافه کرد: نگاه تصمیم گیران کشور به موضوع اقتصادی، نگاه حسابداری نباشد بلکه اقتصاد، علم رفتار است.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: در ماه مهر حمله سایبری در بنادر شد و خروج روغن از گمرکات به مدت ۱۰ روز متوقف شد بنابراین در آن زمان کمبود عرضه داشتیم، اما اکنون کمبود عرضه نداریم.

سیف اضافه کرد: روغن مورد نیاز کشور تا پایان مرداد خریداری و تأمین شده و در حال ورود به کشور است و در بنادر هم وجود دارد.