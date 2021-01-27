عدم اجرای وعده ها روی کاغذ/ سپاه و بسیج به کمک کشتی بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر عصر روز چهارشنبه در دیدار با سردار بابازاده فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل سپاه را یکی از ارگان‌های مهم و تأثیر گذار کشور در تمامی عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: نگاه سپاه پاسداران همواره نگاه ویژه و دلسوزانه به ورزش و اقدامات فرهنگی است و در راستای احیای دوباره رشته کشتی در اردبیل نیز نیازمند استفاده از سالن‌ها و امکانات ورزشی سپاه حضرت عباس (ع) استان هستیم.

وی ورزش کشتی را رشته‌ای ملی با قدمت و تاریخ کهن در کشورمان دانست و افزود: بیشترین افتخارات ورزشی ایران اسلامی در عرصه‌های جهانی و بین المللی متعلق به این رشته ورزشی است که متأسفانه در چند سال اخیر با غفلت مواجه شده و دچار رکود گردیده است.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: بحران موجود در رشته کشتی نیازمند برنامه ریزی دقیق و اجرای طرح‌های بلند مدت است چرا که بزرگترین مشکل پیش روی ما عدم رغبت جوانان و نوجوانان به این رشته ورزشی است.

دبیر در ادامه احیای دوباره این رشته ورزشی را نیازمند اقدامات بسیجی وار و عمل گرایانه دانست و اضافه کرد: پیاده سازی طرح‌ها و وعده‌های متعدد کار ساز نیست و باید برای بازگرداندن کشتی به روزهای اوج خود از ظرفیت‌های سپاه و به ویژه بسیج بهره گرفت.

وی با بیان اینکه توانمندی سپاه فراتر از ساخت تجهیزات نظامی و امنیتی کشور است ادامه داد: سپاه می‌تواند با ورود به عرصه ورزشی و پشتیبانی از نیروهای انسانی و به خصوص قهرمانان این رشته امید و انگیزه‌ی جدیدی به کشتی تزریق کند و امیدواریم با تحقق این کار شاهد رشد این رشته ورزشی در کشور باشیم.

رئیس فدراسیون کشتی به تشریح برنامه‌های آتی این فدراسیون در ده سال آینده پرداخت و افزود: مهم‌ترین اقدام فدراسیون بازگرداندن جوانان به تشک کشتی است که این طرح باید از طرق مختلف و از ظرفیت فضای مجازی و سایر رسانه‌ها و حتی ساخت سریال‌های تلویزیونی عملی شود تا خانواده‌ها راغب باشند فرزندانشان را به سمت این رشته بومی و سنتی سوق دهند.

سالن‌های ورزشی سپاه در اختیار ورزش کشتی قرار می‌گیرند

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در این دیدار ارتقا سطح سلامت جسمی و روحی جوانان را از اهداف اصلی سپاه در عرصه‌های ورزشی و فرهنگی کشور عنوان کرد و گفت: ایجاد فضای ورزشی و تفریحی مناسب برای جوانان نیازمند همت و تلاش مضاعف است و سپاه حضرت عباس (ع) استان نیز در این راستا از هیچ کمک و مشارکتی دریغ نخواهد کرد.

سردار بابازاده با گرامیداشت فرا رسیدن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: جوانان ما در طول ۸ سال دفاع مقدس و مبارزات انقلاب اسلامی ثابت کرده اند علاوه بر حضور در جبهه‌های حق علیه باطل قهرمانان میادین جهانی و بین المللی هستند و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را با افتخار به اهتزاز در می‌آورند.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل ضرورت دور نگه داشتن فضای ورزش را از دخالت‌های سیاسی یادآور شد و اضافه کرد: ما در این عرصه به افراد با تجربه و پرتحرک نیازمندیم تا فضای ورزش که فضای روان‌درمانی است به خوبی اصلاح و مورد توجه قرار گیرد.

سردار بابازاده بیان کرد: در استان اردبیل به تعداد ۷۴ حوزه مقاومت، ۷۴ سالن ورزشی به نام صالحین احداث کردیم که متراژ آنها ۴۲۰ متر مربع است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: به ازای هر ناحیه سپاه نیز یک سالن ۹ دی به متراژ یک‌هزار و ۲۰۰ متر احداث شده که ما این مجموعه‌ها را با استحکام و تجهیزات مناسب آماده راه‌اندازی کردیم تا جوانان و ورزشکاران از این فضا و سالن‌ها استفاده کنند.

بابازاده ضمن اعلام حمایت از کشتی استان به رئیس فدراسیون کشتی قول مساعد داد تا این سالن‌های ورزشی را در اختیار رشته کشتی قرار داده تا جوانان و نوجوانان از این فضا استفاده کرده و به تربیت و تعالی روحی و جسمی خود همت کنند.

فرمانده سپاه استان با بیان اینکه در کنار ارتقا سلامت جسمی و روحی ضرورت دارد مجموعه سپاه به کمک هموطنان در بخش معیشتی بشتابد، اظهار کرد: در این ایام کرونایی سپاه در کنار اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی و پایش ۹۸ درصدی مردم استان سعی کرده با توزیع مایحتاج ضروری مردم کمک‌های واقعی را از نیازمندان انجام دهد.

استان اردبیل با مشکل تأمین زیرساخت‌ها و امکانات رشته کشتی مواجه است

انوشیروانی در این نشست گفت: با پشتیبانی فدراسیون کشتی تلاش می‌کنیم تاکشتی اردبیل را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

وی ادامه داد: کشتی اردبیل در دهه‌های گذشته روزهای طلایی وبه یاد ماندنی را سپری کرده وتلاش براین است تا با یک برنامه ریزی وتدارک زیرساخت‌ها بتوانیم به آن روزهای افتخار آفرین برسیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ارتباط سپاه استان با ورزش وجوانان را صمیمی وبرخواسته از عمق جان توصیف کرد وگفت: ما از سالن‌های صالحین و۹ دی ماه سپاه در مناطق مختلف بویژه محروم استان استفاده می‌کنیم.

انوشیروانی تصریح کرد: رویکرد ورزش وجوانان استان اردبیل استفاده از ظرفیت تمام دستگاه‌ها در جهت توسعه ورزش بویژه کشتی است که با هماهنگی فدراسیون وهیات کشتی استان برنامه‌های عملیاتی درتقویت این رشته محبوب حال انجام است.