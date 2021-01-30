به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیرضا فاطمیانپور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامههای این سازمان به مناسبت دهه فجر را تشریح کرد و گفت: همزمان با فرا رسیدن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بسته برنامههای «آینده روشن» را در سه محور محتوایی تقویت باورهای عمومی برای امید به آینده انقلاب اسلامی، ترویج و گسترش نمادهای هویت ملی و افزایش آگاهی مردم از تاریخ انقلاب اسلامی پیشبینی کردهایم.
وی افزود: پوئمسمفونی «آینده روشن» یکی از سهگانهای است که معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری در سال ۹۹ طراحی کرده است. نخستین پوئمسمفونی به نام «سرباز» در نخستین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد و دومین پوئمسمفونی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی میپردازد و با عنوان «آینده روشن» در دهه فجر رونمایی خواهد شد.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری با اشاره به برنامه «سه رنگ سربلندی» گفت: این برنامه به ترویج نماد پرچم و سرود جمهوری اسلامی ایران میپردازد و در چهار بخش سرود کودک و نوجوان، مسابقه طراحی پوستر ویژه پرچم ایران، مسابقه عکس موبایلی از نصب پرچم در سطح شهر و مسابقه اجرای نمایش «تاج شاه و کلاهها» توسط کودکان برگزار میشود. همچنین پویش «متا» به منظور معرفی مدیر تراز انقلابی پیشبینی شده و مردم در این پویش به معرفی مدیران و مسئولان نمونهای که در ادارات و جاهای مختلف با آنها برخورد دارند، میپردازند.
وی اظهار کرد: «کتاب ماه» دیگر برنامه دهه فجر است که مسابقه کتابخوانی با موضوع انقلاب اسلامی در دو بخش کودک و نوجوان و بزرگسال خواهد بود که در سایت dtlib.ir برگزار میشود و اپلیکیشنهای حوزه کتابخوانی هم در برگزاری آن مشارکت دارند. همچنین کلیپهای «کتابدان» با معرفی ۱۰۰ کتاب در حوزه انقلاب اسلامی منتشر میشود. پویش میدانی «ایران ما انقلاب ما» نیز با نصب استیکر و نقش پرچم ایران بر شیشه خودروها برگزار میشود و فضای شهر را برای دهه فجر مهیا میکند.
فاطمیانپور با بیان اینکه فعالیتهای سازمان فرهنگی هنری در حوزه تولید محصولات مجازی با شیوع ویروس کرونا رشد قابل توجهی داشته است، گفت: این فعالیتها در دهه فجر هم ادامه خواهد داشت و محصولاتی در هشت محور تاریخ شفاهی پهلوی، مقایسه انقلاب ایران با سایر انقلابهای جهان، معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی، معرفی شهدای انقلاب، روایت تاریخ شفاهی مردم از پیروزی انقلاب، روایت انقلاب از بیان غیرایرانیان، انقلاب ایرانی در عصر ظهور و اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی تولید و در فضای مجازی منتشر میشود. علاوه بر این محصولات، سه کلیپ «خط ویژه»، «چهل سردار» و «فازمترمدیا» در این ایام تولید و منتشر خواهد شد.
وی اضافه کرد: اتوبوسهای کتابگرد «هدهد» چند سالی است که در نقاط مختلف تهران خدمات کتابخانهای ارائه میکنند و در دهه فجر چهار دستگاه اتوبوس و یک مینیبوس با حضور در روستاهای محروم اطراف تهران به اجرای برنامه و برگزاری مسابقه میپردازند. همچنین در محل جلوس حضرت امام خمینی (ره) در بهشت زهرا (س) غرفههای متعددی به مدت ۱۰ روز فعالیت خواهند کرد و برنامههای فرهنگی و هنری متنوعی هم تدارک دیدهایم. پویش «هر خانه یک پرچم» با تحویل پرچم ایران به شهروندان داوطلب با کمترین قیمت و با نصب رایگان برگزار میشود و برای هماهنگی آن با ۱۰۰ مسجد شهر تهران همکاری داریم.
فاطمیانپور تصریح کرد: برنامه تلویزیونی «مثبت ۴۰» در ۱۰ قسمت به موضوع رسانه در انقلاب اسلامی میپردازد و از شبکه چهار روی آنتن میرود. افتتاح محفل ترانه خانه شعر در فرهنگسرای ارسباران دیگر برنامهای است که در دهه فجر برگزار میشود و در این محفل جلسات تخصصی شعر و ترانه برپا خواهد شد. همچنین نمایش میدانی «فجر انقلاب» با ۴۲ اجرا در نقاط مختلف شهر تهران از جمله در ایستگاههای مترو میزبان شهروندان است. در حوزه هنرهای تجسمی نیز نمایشگاه مجازی «خاطره ۵۷» با نمایش عکسهای تاریخی از انقلاب اسلامی برپا میشود.
وی از برگزاری پویش بزرگ «آینده روشن» برای نوجوانان خبر داد و گفت: در این پویش دو سوال برای نوجوانان مطرح کردهایم. سوال اول این است که نوجوانان نقش خود را در گام دوم انقلاب اسلامی بیان کنند و سوال دیگر مهمترین چالشی است که به نظرشان میتواند مانع قوی شدن ایران اسلامی شود. قالب اجرای این پویش گیمیفیکیشن است که سامانه اینترنتی آن در دهه فجر در دسترس نوجوانان خواهد بود.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری افزود: برنامه «فصل رویش» امسال با تجلیل از رویشهای انقلاب اسلامی در عرصه رسانه برگزار میشود و در آن چند چهره رسانهای که بعد از سال ۱۳۵۷ متولد شدهاند، تجلیل میشوند. نمایشگاه «ایران ما انقلاب ما» نیز در سالن انتظار فرودگاه مهرآباد برپا میشود و آثار هنری با موضوع انقلاب اسلامی در آن به نمایش در میآید. «مهرآیین» به عنوان یکی از برنامههای باسابقه سازمان فرهنگی هنری، در دهه فجر با دیدار با خانواده شهدای انقلاب اسلامی و رسیدگی به مشکلات آنها برگزار میشود.
وی اظهار کرد: «پیرنگ» دیگر برنامهای است که در آن باشگاههای نوجوانانه در حوزههای کارآفرینی، مهارتافزایی، رسانه و… ایجاد میشود و از کارهای ادامهدار و دائمی سازمان فرهنگی هنری خواهد بود. همچنین جشنواره «کارآزمای» با موضوع کارآفرینی و جهش تولید برگزار میشود و در آن نوجوانان، زنان سرپرست خانوار و زنان خانهدار میتوانند با حضور در دورههای آموزشی که با همکاری بخش خصوصی برگزار میشود، کسب و کار خانگی خود را آغاز کنند.
فاطمیانپور اضافه کرد: یکی از برنامههایی که برای دومین سال برگزار میشود، نمایش فیلم سینمایی برای اقشار زحمتکش شهرداری تهران در کنار خانوادههایشان در یکی از سینماهای سازمان فرهنگی هنری است که امسال با رعایت پروتکلهای بهداشتی میزبان تعدادی از رانندههای اتوبوس و تاکسی به همراه خانواده خواهیم بود. همچنین جشنواره «کانونهای مردمی» با هدف به نمایش گذاشتن دستاوردها و تولیدات کانونها و مراکز مشارکتی سازمان برگزار میشود.
وی در پایان گفت: نورافشانی در ۴۲ نقطه شهر تهران را در شب ۲۲ بهمن ماه خواهیم داشت و پویش «الله اکبر» نیز با مشارکت انجمن اسلامی دانشآموزی در سطح کشور برگزار میشود و در آن نوجوانان از سنت حسنه تکبیر در شب پیروزی انقلاب اسلامی فیلم و عکس تهیه میکنند و به این پویش میفرستند. همچنین با توجه به اینکه راهپیمایی روز ۲۲ بهمن مانند هر سال برگزار نمیشود، سازمان فرهنگی هنری دو کاروان ویژه برای حرکت در مسیر راهپیمایی و اجرای برنامه آماده خواهد کرد.
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