سلامت ذهن و روان با قلب و عروق سالم مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر، محققان همواره به ارتباط بین سلامت روان و سلامت جسمی اذعان دارند. این روند می تواند به شیوه های درمان و پیشگیری موثرتری منجر شود.

در این تحقیق، خلاصه ۱۲۸ مطالعه مربوط به ارتباط بین سلامت روانشناختی و سلامت قلب و عروق بررسی شده است.

محققان به بررسی سلامت روانشناختی منفی و ارتباط آن با بیماری های قلبی عروقی پرداختند که شامل بررسی تحقیق در مورد استرس مزمن و آسیب زا، عصبانیت و خصومت، اضطراب، افسردگی و بدبینی بود.

محققان پی بردند افرادی که دارای مشکلات روانی هستند بیشتر در معرض بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع ۲، فشارخون بالا، سطح کلسترول بالا و مشکلات مرتبط با وزن قرار دارند.

بعلاوه پژوهشگران دریافتند که این افراد به احتمال زیاد بیشتر دچار رفتارهایی نظیر سیگار کشیدن، بی تحرکی، رژیم غذایی ناسالم و عدم مصرف داروهای تجویزی هستند که همین مسئله هم بر سلامت روان شان تاثیر می گذارد.

بررسی ها نشان داد شرکت کنندگانی که خوش بینی، هدفمندی، خوشبختی، ذهن آگاهی، رضایت از زندگی، نشاط عاطفی، قدرشناسی و انعطاف پذیری بیشتری را گزارش کرده بودند، کمتر دچار سکته مغزی و بیماری های قلبی عروقی شده و خطر مرگ و میر در آنها کمتر است.

همچنین این گروه از شرکت کنندگان خوش بین دارای فشارخون پایین تر، کنترل بهتر قندخون، التهاب کمتر و کلسترول پایین تری بودند.