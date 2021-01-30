۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی عصر شنبه با اشاره به آمار جدید بیماری کرونا در استان در یازدهمین روز از بهمن ماه سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۵۴ بیمار با علائم بالینی مشکوک به بیماری کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بیمارستانی استان مراجعه داشته‌اند که از این تعداد ۳۵ بیمار با علائم مشکوک به این بیماری در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته علاوه بر موارد سرپایی، تست چهار مراجعه کننده بیمارستانی با علائم بالینی مشکوک به بیماری کووید ۱۹ که در مراکز درمانی بستری شده بودند مثبت قطعی اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: هم اکنون ۷۶ بیمار مثبت قطعی و مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از این تعداد ۴۵ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتایج آزمایشات هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته یک مورد جدید فوتی ناشی از ابتلاء به بیماری نوپدید کووید ۱۹ در استان گزارش شد و مجموع فوتی‌های ناشی از ابتلاء به این بیماری در چهارمحال و بختیاری به ۷۵۰ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: هم اکنون هشت بیمار با شرایط بحرانی و حال عمومی نسبتاً بد در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند.