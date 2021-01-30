به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا نوری عصر امروز در نشست با اعضای انجمن بیماران سرطانی عطوفت که در دفتر امام جمعه بجنود برگزار شد، با تجلیل از فعالیت مجموعههای خیریه، اظهار کرد: خیریههای فعال در زمینه بیماریهای خاص از جمله سرطان، نقش ویژهای در کاهش مشکلات و آلام بیماران و خانوادههای آنها دارند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی ادامه داد: در مواجهه با یک بیماری به ویژه بیماریهای خاص، فقط بیمار درگیر نیست بلکه کل خانواده درگیری فکری و دغدغه ذهنی دارند، بهگونهای که ناراحتی و زجر خانواده شاید از خود بیمار هم بیشتر باشد.
وی با بیان اینکه مجموعههای مردمی در راستای کاهش آلام بیماران و خانوادههای آنها نقش فراوانی دارند، افزود: این مجموعهها در گیرودار بخشنامه و آئیننامه نیستند لذا تا جایی که میتوانند به بیماران و خانوادههای آنها کمک میکنند؛ بهگونهای که حتی کمکهای حداقلی این مجموعهها هم سبب بهبود روحیه مریض میشود.
حجت الاسلام نوری اضافه کرد: باید اطلاعات مردم نسبت به بیماریهای خاص ازجمله سرطان و پیشگیری و درمان آنها افزایش یابد؛ چراکه اگر آگاهی افراد افزایش یابد این آگاهیها موجب مراقبت بیشتر مردم و پیشگیری ازاینگونه بیماریها میشود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی تصریح کرد: در این زمینه همچنین حساس کردن مسئولان برای افزایش کمک و هم دردی آنها با بیماران خاص ضروری است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت و اجر و قرب خدمترسانی به مردم، اظهار کرد: توفیق خدمت به خلق با هیچچیزی قابل تعویض نبوده و ثوابی که بر این کار مترتب است بر هیچ کاری نیست.
حجتالاسلام والمسلمین نوری بیان داشت: خداوند هم بدون شک به کاری که با انگیزه خالصانه باشد برکت میدهد.
امام جمعه بجنورد در انتها گفت: اگر کار برای خلق خدا و جامعه خالصانه باشد عبادت محسوب میشود و بنا به فرموده امام معصوم این عبادت حتی از اعتکاف هم ثواب بالاتری دارد؛ ازاینرو باید قدر توفیق خدمت به خلقالله را دانسته و تلاش کنیم خدمات و زحمات ما خالصانه و در مسیر قرب الی الله باشد.
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