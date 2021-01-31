ورود سرمربی سابق اوکراین به ماجرای مهاجم ایران/در عصر سنگی هستیم!

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب زاهدی مهاجم ایرانی و گلزن تیم فوتبال المپیک دونتسک به یکی از سوژه‌های خبری رسانه‌های اوکراین تبدیل شده است. زاهدی تا پایان نیم فصل مسابقات لیگ اوکراین هشت گل به ثمر رسانده است و یکی از مهاجمان تاثیرگذار اوکراین بوده. این بازیکن تا پایان فصل با المپیک دونتسک قرارداد دارد و سپس بازیکن آزاد خواهد بود.

همین مسئله تیم المپیک را بر آن داشت تا شهاب زاهدی را در نقل و انتقالات زمستانی بفروشد و از این طریق درآمدزایی کند؛ موضوعی که زاهدی زیر بار آن نرفته و شخصاً با باشگاه زوریا لوهانسک برای فصل بعد به توافق رسیده است.

توافق مخفیانه شهاب و باشگاه زوریا خشم مسئولان باشگاه المپیک را در پی داشت و آنها مهاجم گلزن و تاثیرگذار خود را به تیم دوم خود تبعید کردند. رئیس باشگاه المپیک هم در تازه‌ترین گفتگوی خود اعلام کرده است پیشنهاد جدیدی را برای انتقال شهاب به تیم زوریا ارائه کرده و منتظر دریافت پاسخ است.

از سوی دیگر «میرون مارکویچ» مربی سرشناس اوکراینی که سابقه انتخاب به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور را هم دارد، درباره وضعیت شهاب زاهدی اظهارنظر کرده است.



‌شهاب زاهدی

مارکویچ در مصاحبه خود با روزنامه «اکسپرس» هم از شهاب حمایت کرده و هم از باشگاه المپیک و اتفاقات رخ داده در فوتبال اوکراین را شبیه به «عصر سنگی» دانسته است.

مارکویچ گفت: باشگاه باید با اطلاع از پایان یافتن قرارداد یک بازیکن، به او پیشنهاد جدیدی بدهد. اگر بازیکن این پیشنهاد را به خاطر پیشنهاد یک تیم بهتر قبول نکرد، پس باید او را رها کرد. من از این واقعیت که بعضی از باشگاه‌های ما به دلیل امتناع از تمدید قرارداد، بازیکن خود را به تیم دوم می‌فرستند حمایت نمی‌کنم. این یک روش معمول در اوکراین است.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال اوکراین ادامه داد: در خارج از کشور ما، یک فوتبالیست یک یا ۶ ماه قبل از پایان قراردادش اعلام می‌کند که باشگاه را ترک می‌کند. این مسئله نهایی می‌شود و بازیکن هم خداحافظی می‌کند. اما ما در عصر سنگی هستیم.

مارکویچ افزود: در مورد شهاب، من باشگاه المپیک را درک می‌کنم زیرا این باشگاه او را به مردم معرفی کرد و هزینه زیادی برایش پرداخت. ما باید به روش متمدنانه از هم جدا شویم.

مربی فوتبال اوکراین تاکید کرد: فکر می‌کنم باشگاه جدید بازیکن ایرانی، باید پولی را به باشگاه المپیک پرداخت کند. اینجا بحث وجدان و اخلاق طرفین مطرح است.