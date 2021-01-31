ثبت حق امتیاز عینک هوشمند با قابلیت درمان خستگی و افسردگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، شرکت شیائومی حق امتیاز اختراعی به نام «عینک و قاب هوشمند» ثبت کرده است.
جزئیات این حق امتیاز نشان میدهند عینک و قاب هوشمند آن قابلیتهای ردیابی مشکل سلامتی و درمان را یکپارچه میکند. محصول مذکور سیگنالهای درمانی از جمله پالسهای نور فرابنفش، نور قابل رصد، مادون قرمز، لیزر و امواج صوتی را منتشر میکند. این سیگنالها برای درمان بیماریهای مغزی و روحی (مانند افسردگی و اضطراب) یا خستگی چشم کارآمد است.
به عنوان مثال نوردرمانی میتواند برخی بیماریهای مغزی یا روحی را درمان کند.
امواج صوتی نیز برای درمان بیماریهای روحی، سردرد یا خستگی کارآمد هستند. همچنین امواج مغناطیسی یا الکترومغناطیسی به تسریع جریان خون مغز کمک میکنند.
البته جزئیات بیشتری از این محصول در دسترس نیست اما به نظر میرسد گجت مذکور با چند ویژگی از جمله بلندگو و فناوری انتقال صوت همراه باشد.
اما مشخص نیست چنین عینکی چه زمان به طور تجاری تولید و عرضه میشود.
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