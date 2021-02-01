۱۶ واکسن کووید۱۹ چینی در مرحله آزمایش بالینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تایمز، همزمان با افزایش تقاضا برای واکسن کووید ۱۹ در سراسر جهان، چین اعلام کرد تعداد واکسن‌های در حال آزمایش بالینی خود را از ۱۱ به ۱۶ عدد رسانده تا ذخایر در داخل کشور و جهان را افزایش دهد.

«وو یوان بین» یکی از مقامات وزارت علوم و فناوری چین در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد: در حال حاضر چین ۱۶ واکسن کووید ۱۹ در مرحله آزمایش بالینی دارد که ۷ مورد آنها در مرحله سوم هستند و یکی وارد بازارهای جهانی شده است.

«یانگ شنگ» معاون دفتر ثبت دارو در وزارت ملی محصولات پزشکی این کشور ماه گذشته از وجود ۱۱ واکسن کووید ۱۹ چینی خبر داد که در داخل و خارج از چین مراحل مختلف آزمایش را پشت سر می‌گذارند.

چین هم اکنون واکسیناسیون شهروندان خود و برخی از کشورها را با دو واکسن آغاز کرده است. دولت این کشور اجازه استفاده اضطراری به واکسن شرکت سینوفارم را اعطا کرده است. البته نتایج مرحله سوم آزمایش بالینی واکسن مذکور هنوز منتشر نشده است. از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت مشغول بررسی آزمایش‌های هر دو واکسن چینی است.

چین ادعا می‌کند تاکنون ۴۶ کشور برای وارد کردن واکسن‌های تولید این کشور ابراز تمایل کرده اند. این درحالی است که ژانگ نانشان یکی از کارشناسان بیماری‌های تنفسی اعلام کرده واکسیناسیون گسترده با واکسن چینی نشان می‌دهد آنها ایمن و تأثیرگذار هستند.

در حال حاضر دو واکسن در چین تزریق می‌شوند که یکی از آنها توسط شرکت CNBG توسعه یافته و دیگری «کروناوک» نام دارد و در شرکت سینوواک ساخته شده است. هردو واکسن‌ها بر اساس ویروس غیرفعال ابداع شده اند.

به نوشته خبرگزاری شینهوا، آمار مرکز کنترل و پیشگیری بیماری چین نشان می‌دهد تا روز یک شنبه، بیش از ۲۴ میلیون دوز از واکسن کووید ۱۹ در چین تزریق شده است.

به گفته ژانگ نرخ عوارض جانبی معتدل این واکسن مانند تب، درد در بازو و علائم دیگر ۶ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار دریافت کننده است.

نرخ عوارض جانبی شدید واکسن نیز یک نفر در یک میلیون دریافت کننده است.