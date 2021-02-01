ایران قدمت ۱۰۰ ساله در تولید واکسن دارد/واکسن ایرانی ایمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی خاتمی در برنامه یه روز تازه شبکه پنج سیما گفت: ساخت واکسن در دنیا سالیان سال زمان میبرد اما پاندمی کرونا کشورها را مجبور کرد که کمتر از یک سال واکسن تولید کنند. در ایران نیز روند تولید واکسن توسط دانشمندان آغاز شد. کشور ما قدمت ۱۰۰ ساله در تولید واکسن دارد. در خصوص واکسن کرونا هم نتایج درخشانی داشته است. حدود ۱۲ تیم ما در مسیر موفقیت در تولید واکسن قرار گرفتند. ۸ تیم تولید واکسن در آستانه ورود به فاز انسانی هستند. در روزهایی که وارد چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب میشویم، شرایط خوبی در تولید واکسن کرونا داریم.
وی اظهار داشت: خوشبختانه تیمهای واکسنسازی شفا فارمد با حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد برکت در فاز اول انسانی موفق بوده است. تعدادی از ۵۶ داوطلب تزریق واکسن کرونا تستها را به خوبی پشت سر گذاشتهاند. بعد از تزریق دوز دوم سرم این افراد را با ویروس جهشیافته مواجه کردند. خوشبختانه سرم این افراد ویروس را غیرفعال کرد. این دستاورد بزرگی است و میزان اثربخشی واکسن ایرانی را به دنیا مخابره کرد. واکسنها باید ایمن و اثربخش باشند که هر دو ویژگی را واکسن ایرانی تا به این لحظه دارد.
وی افزود: کشورهای انگشتشماری به عنوان تولیدکننده واکسن شناخته میشوند. ایران در بین ۱۱ کشور برتر دنیا قرار داریم. واکسنهای ما به تأیید سازمان بهداشت جهانی رسیده است. واکسن کرونای ما هم مورد تأیید این سازمان قرار دارد. در نتیجه سایر کشورها اخبار واکسن ما را رصد میکنند. یکی از مقامات وزارت بهداشت سوئیس خواستار واکسن کرونای ایرانی بود.
عضو کمیته کشوری ساخت واکسن کرونا تأکید کرد: واکسن شفا فارمد صد در صد ایرانی است. واکسنهای بر پایههای مختلف هستند. یکپایه بر اساس سلول ویروس است که دو نوع کشتهشده و غیرفعال هست. نوع دیگر بر پایه پروتئین است که با پروتئین سلول تولید واکسن میکنند. پایههای دیگر بر اساس ناقل ویروس و هسته ویروس است. واکسن آمریکایی بر اساس MRNA تولیدشده است که عوارض ناشناخته دارد. واکسن ایرانی ذکر شده، از ویروس کشتهشده به دست میآید. در نتیجه کم عارضه ترین واکسن محسوب میشود.
خاتمی خاطرنشان کرد: واکسن دیگری در مسیر تولید قرار دارد که محصول مشترک انستیتو پاستور ایران و کوبا است که در فاز دوم انسانی است. تا اوایل اردیبهشت ما به مرحله تولید انبوه میرسد. انستیتو رازی نیز مجوز ورود به فاز انسانی را دریافت کرده است و به زودی مرحله اول فاز انسانی را شروع خواهد کرد. این واکسن هم صد در صد ایرانی است.
وی افزود: ملاک اظهارنظر در خصوص واکسن پایگاهها و مجامع علمی دنیا هستند. از جمله سازمان بهداشت جهانی که تمام اقدامات ما را در زمینه واکسن زیر دارد. صحبتهای بی اساس و غیر تخصیصی ملاک عمل نیست و واکسنسازی در کشور ما یک سابقه کهن دارد. در ایران مکانیسم ساده و امنی را برای تولید واکسن داریم. با اطمینان میگویم که نسبت به واکسنهای ایرانی شک و شبهای نداریم.
این عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مردم در یک سال گذشته با مراقبتهای لازم افتخارآفرینی کردند و مرگومیر به حداقل رسید. تا وصل شدن به حلقه واکسن این روند را ادامه دهند. در بهار سال آینده حداقل ۲ تا ۳ شرکت به تولید انبوه واکسن میرسند.
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