«خط فرضی» در هفتمین روز جشنواره/ قصه «فجر ۳۹» به «گیجگاه» رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۸ بهمن ماه دو فیلم سینمایی «خط فرضی» به کارگردانی فرنوش صمدی و «گیجگاه» به کارگردانی عادل تبریزی در برج میلاد و پردیس سینمایی ملت نمایش داده می‌شود.

فیلم‌های امروز جدول اکران سالن رسانه‌ها هم هر دو اولین تجربه بلند سینمایی کارگردانان خود محسوب می‌شوند.

فرنوش صمدی با فیلم سینمایی «خط فرضی» برای اولین‌بار در جشنواره فیلم فجر حضور دارد، تهیه‌کنندگی این فیلم سینمایی را که در بخش رقابتی سی و نهمین جشنواره فیلم فجر شرکت کرده، علی مصفا برعهده داشته است.

در خلاصه داستان «خط فرضی» آمده است: سارا به همراه همسرش حامد و دختر خردسالشان به یک عروسی در شمال ایران دعوت شده‌اند، اما حامد به دلیل مشکلات کاری نمی‌تواند به این سفر برود و این سرآغاز اتفاقی است که زندگی سارا را دگرگون می‌کند.

در واقع این فیلم سینمایی درباره دروغ و پنهان کاری است.

سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، حسن پورشیرازی و آزیتا حاجیان از جمله بازیگران مطرح حاضر در فیلم سینمایی «خط فرضی» هستند.

«گیجگاه» به کارگردانی علی تبریزی دومین فیلم سینمایی است که در هفتمین روز از سی و نهمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده می‌شود.

در این فیلم سینمایی جمشید هاشم پور، حامد بهداد، باران کوثری، سروش صحت، بهرنگ علوی، امیرحسین رستمی، فرهاد آییش، نادر سلیمانی، بیژن بنفشه خواه، سیاوش چراغی پور، محمد الهی، مریم همتیان، ایمان اسماعیل پور، علی باغفر، حامد شیخی، داوود ونداده و با معرفی بازیگر نوجوان علی راد و با هنرمندی رضا صفایی پور و حسن رضایی به ایفای نقش می‌پردازند.

در شعار این فیلم سینمایی آمده است: «گیج‌گاه نوستالژیک نیست، حالیست که دیگر نیست.»

تهیه این فیلم سینمایی را ولی‌اله مدنی و حنیف سروری بر عهده داشتند.