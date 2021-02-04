باید و نبایدهایی از استجابت دعا

جواد حیدری در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فوت دو بازیکن سرشناس کشورمان در روزهای اخیر بر اثر بیماری کرونا اظهار داشت: در روزهای اخیر این شبهه و سوال برای برخی افراد پیش آمده است که به چه دلیل گاهی چند میلیون آدم برای شفای یک نفر دعا می‌کنند اما تأثیر ندارد و به عبارتی اگر دعا و توسل گره گشاست، چرا برخی از بندگان خوب خدا از بیماری فوت می‌کنند و دعای مؤمنان هم اثر نمی‌گذارد؛ در حالی که در روایات آمده است که دعا می‌تواند تقدیر انسان را نیز عوض کند!

نمک غذای خویش را هم از خداوند بخواهید

وی با بیان اینکه دعا عامل اتصال انسان به خداست و نوعی عبادت تلقی می‌شود اما در عین حال شرایط و آدابی دارد که با رعایت آن آداب، دعاهای ما به اجابت نزدیک تر خواهد شد، گفت: بیان حوائج و مشکلات و به زبان آوردن خواسته‌ها در هنگام دعا امری مطلوب و پسندیده است و در روایات به ما توصیه شده که حتی نمک غذای خویش را هم از خداوند بخواهید.

کارشناس کلام و اعتقادات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تاکید کرد: بر این اساس بیان نیازمندی‌ها و خواسته‌های مادی و معنوی ما، نشانگر فقر ذاتی و ناچیز بودن در برابر خداوند است و می‌توان گفت نوعی تمرین بندگی است و توحید افعالی انسان را محکم ترمی کند اما در عین حال لازم است در کنار بیان نیازها و خواستن آنها از خداوند متعال در ادامه، خواست خداوند و مصلحت او را نیز هنگام دعا مد نظر گرفته و کار را به خداوند بسپاریم.

نظام جهان همیشه بر اساس معجزه پیش نمی‌رود / ‏ موانع استجابت دعا

وی با تاکید بر اینکه استجابت دعا خودبه‌خود ایجاد نمی‌شود و انسان باید مقدمات و زمینه‌های پیدایش آن را فراهم و موانع بر آورده شدن آن را برطرف کند، ابراز داشت: بنابراین انجام کارهای محبوب خداوند به ما در آمادگی برای دریافت محبت الهی و استجابت دعا کمک می‌کند و البته ارتکاب برخی معاصی مانع اجابت می‌شود.

حیدری ادامه داد: نظام جهان، نظام حکیمانه و بر مبنای سبب و مسبب است بنابراین در دعا کردن نباید انتظار داشته باشیم که خداوند نظم عالم را برای ما به هم بزند تا امری که مصلحت نیست را تبدیل به مصلحت نماید.

کارشناس کلام و اعتقادات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با بیان اینکه علاوه بر این، گاهی انسان نسبت به خیر و شر خود آگاه نیست به گونه‌ای که آنچه به خیر خود می‌داند، شر اوست و آنچه شر می‌پندارد خیر اوست، تاکید کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که «چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید، حال آنکه خیرِ شما در آن است. و یا چیزی را دوست داشته باشید، حال آنکه شر شما در آن است. و خدا می‌داند، و شما نمی دانید».

«حتمی بودن» برخی مقدرات انسان

وی با بیان اینکه نکته بسیار مهمی که در مقوله دعا باید در نظر گرفته شود، «حتمی بودن» برخی مقدرات انسان است، ابراز دشت: انسان دارای دو اجل حتمی و اجل غیر حتمی است.، در قرآن کریم آمده است که «او کسی است که شما را از گِل آفرید؛ سپس سرآمد (غیر حتمی برای عمر شما) مقرر داشت؛ و سرآمد معین (و حتمی عمر شما) نزد اوست؛ سپس شما (در توحید و قدرت او) تردید می‌کنید!».

حیدری اضافه کرد: دعا و توسل، اگر به صورت صحیح و درست و رعایت شرایط انجام بگیرند، قطعاً در تغییر مسیر و سرنوشت انسان تأثیر گذار هستند و اجل غیر حتمی را تغییر می‌دهند اما باید توجه داشته باشیم، قضا و قدر حتمی الهی به هیچ وجه و با هیچ کاری قابل تغییر نیست.

وی‬ تصریح کرد: و بر این اساس مرگ بسیاری از افراد به واسطه تمام شدن عمر آنها و بر اساس اجل حتمی الهی است که تغییر ناپذیر است. همان گونه که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ««هیچ امتی از اجلِ [معینِ‏] خود نه پیش می‌افتد و نه پس می‌ماند».

قدر حتمی الهی با هیچ امری قابل تغییر نیست

کارشناس کلام و اعتقادات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تاکید کرد: دعا و توسل علاوه بر ریشه داشتن در فطرت انسانی و بر آمدن از حس دینی، از مسلمات اسلام است امل بر آورده شدن آن مشروط به شرایطی است که استفاده از عوامل طبیعی و تلاش و کوشش در راستای آن و مصلحت بندگان از مهم‌ترین آنان است و اینکه اجل و قضا و قدر حتمی الهی با هیچ امری قابل تغییر نیست.