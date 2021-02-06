ایجاد پروتئینی که موجب خنثی سازی کووید۱۹ در کلیه انسان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پروتئین یکی از انواع ACE۲ (آنزیم مبدل آنژیوتانسین -۲) است؛ گیرنده‌ای که از کروناویروس برای ورود و آلوده سازی سلول‌های انسانی استفاده می‌کند. پروتئین اصلاح شده، سنبله S ویروس کرونا را رهگیری می‌کند و آن را فریب می‌دهد تا به جای گیرنده واقعی ACE۲ در غشای سلول، به آن متصل شود.

محققان سالهای زیادی ACE۲ را به عنوان بخشی از درمان بالقوه بیماری کلیوی مطالعه کرده اند. آنها دارای انواع جدید مهندسی زیستی ACE۲ هستند که به اعتقاد آنها می‌توانند با رهگیری ویروس کرونا و جلوگیری از اتصال آن به گیرنده طبیعی ACE۲ در غشای سلول، برای درمان کووید ۱۹ مناسب باشند.

«دنیل بتل»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه نورث وسترن آمریکا، در این باره می‌گوید: «یافته های مطالعات آزمایشگاهی نشان داد که پروتئین ACE۲ در پیشگیری و درمان عفونت کووید ۱۹ در انسان مؤثر است.»

به گفته محققان، در حالی که واکسیناسیون گسترده بهترین راه برای مقابله با بیماری همه گیر کووید ۱۹ است، اما برای پیشگیری و درمان افرادی که واکسینه نشده اند یا واکسن برای آنها کاملاً مؤثر نبوده، همیشه نیاز به راه‌های درمان است.