انگلیس به اخراج دیپلمات های اروپایی از سوی روسیه واکنش نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر امور خارجه انگلیس به اخراج دیپلمات های اروپایی توسط روسیه واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، «دومینیک راب» با انتقاد از این اقدام روسیه، در صفحه توئیتر خود نوشت: اخراج دیپلمات‌های آلمان، لهستان و سوئد از روسیه تلاشی ناپخته برای منحرف کردن توجهات از اقدام روسیه در هدف قرار دادن رهبران مخالف، معترضان و روزنامه نگاران است.

وزیر امورخارجه انگلیس همچنین افزود که لندن در برابر این اقدام با دوستان اروپایی خود همبستگی دارد.

لازم به ذکر است که وزارت خارجه روسیه روز جمعه با تأیید گزارش‌های پیشین اعلام کرد که این کشور سه دیپلمات از کشورهای آلمان، لهستان و سوئد را به دلیل شرکت در راهپیمایی‌های غیرقانونی در حمایت از «آلکسی ناوالنی» منتقد روس به عنوان «عنصر نامطلوب» شناسایی و در نتیجه، از خاک روسیه اخراج کرده است.

این وزارتخانه در ادامه اعلام کرد که دولت روسیه انتظار دارد در آینده هیأت‌های نمایندگی پادشاهی سوئد، جمهوری لهستان و جمهوری فدرال آلمان و کارکنان سفارتخانه این کشورها در مسکو به طور دقیق هنجارهای حقوق بین‌الملل را رعایت کنند».