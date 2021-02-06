به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد علی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن به سخنان سفیر انگلیس در خصوص اهدای واکسن به یمن واکنش نشان داد.

وی در پاسخ به این ژستهای انسان دوستانه گفت: ویروس سلاح های شما کشنده تر از ویروس کرونا است.

الحوثی ادامه داد: به جای این سخنان، جلوی ویروس سلاح هایتان را بگیرید؛ سلاح هایی که به سمت کشورهای حاشیه خلیج فارس ارسال شده و در جنگ یمن از آنها استفاده می شود.

به تازگی «مایکل آرون» سفیر انگلیس در یمن مدعی شده است که کشورش ۵۴۸ میلیون پوند برای خرید واکسن کرونا برای یمن هزینه کرده است.

انگلیس به همراه دیگر کشورهای غربی و آمریکا از حامیان اصلی ائتلاف متجاوز سعودی و مسلح کردن این ائتلاف برای تجاوز به یمن به شمار می رود.