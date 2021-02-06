جامعه جهانی برای توقف جنایات اسرائیل علیه فلسطینیان اقدام کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «نبیل ابوردینه» سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین به اقدامات جنایتکارانه صهیونیستها علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی واکنش نشان داد و این اقدامات را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: اسرائیلی ها همچنان به ارتکاب جنایات خود علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی ادامه می دهند و این درحالی است که جامعه جهانی در قبال این اقدامات سکوت کرده است.

سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین افزود: اخیراً شاهد آن بودیم که یک شهرک نشین صهیونیست به ضرب گلوله یک جوان فلسطینی ۳۲ ساله را در رام الله به قتل رساند. جامعه جهانی برای متوقف ساختن چنین جنایاتی علیه فلسطینیان وارد عمل شود.

گفتنی است، موضع تشکیلات خودگردان فلسطین درقبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان درحالی است که این تشکیلات تاکنون حاضر به قطع روابط و مناسبات امنیتی خود با تل آویو نشده است.