به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر به نقل از سایپا، سیدجواد سلیمانی درباره روند تولید خودروهای جدید در گروه خودروسازی سایپا، اظهار کرد: تولید نمونه نهایی محصول جدید گروه خودروسازی سایپا که در کلاس B طراحی شده و به نام "اطلس" به بازار عرضه می‌شود، به پایان رسیده و این خودرو با ظاهری مدرن و زیبا و وجود امکانات و تکنولوژی‌های روز به زودی رونمایی خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نهضت ساخت داخل و فرآیندی که سایپا در این حوزه طی می‌کند، تصریح کرد: در حدود یکسال و نیمی که از نهضت ساخت داخل صنعت خودرو با همت وزارت صمت، حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و هماهنگی و تلاش خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی، می‌گذرد، بیش از ۱۴۹ پروژه مهم را در حوزه ساخت داخل تعریف کرده‌ایم.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه نهضت ساخت داخل صنعت خودرو با همکاری و همراهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی هوافضای سپاه پاسداران، نیروی هوایی ارتش و شرکت‌های دانش‌بنیان و مهندسان داخلی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: تمام همت و تلاش ما بر این است که وابستگی به شرکت‌های خارجی را به حداقل برسانیم و در مسیر افزایش خودکفایی ملی گام برداریم.

وی افزود: سالن سایپا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو نیز گویای آن بود که گروه خودروسازی سایپا در تولید قطعات مورد نیاز صنعت خودرو و نهضت ساخت داخل، فعالیت‌های خوبی انجام داده و توانسته در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند.

سلیمانی با بیان اینکه یکی از اهداف ساخت داخل، کاهش ارزبری است که خوشبختانه از ابتدای سال جاری توانسته ایم ۱۰۵ میلیون دلار کاهش ارزبری داشته باشیم، گفت: در تولید محصولات جدید که به تکنولوژی‌های روز نیاز داریم نیز باید نهضت ساخت داخل ادامه پیدا کند و این روند تا داخلی‌سازی قطعات حساس و حیاتی تداوم دارد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا درباره خودروی شاهین و داخلی سازی که در آن صورت گرفته است، افزود: زمانی که تولید خودروی شاهین شروع شد، میزان داخلی سازی آن ۶۰ درصد بود ولیکن با فرآیند توسعه و توجه به داخلی سازی این میزان به بیش از ۷۵ درصد رسیده است و قطعاً با ادامه نهضت ساخت داخل، میزان یاد شده افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد.