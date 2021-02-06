لایحه جدید سناتورهای آمریکایی علیه شرکتهای فناوری تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ۳ سناتور دموکرات مجلس آمریکا لایحهای برای محدود کردن بند ۲۳۰ قانون حمایت از ارتباطات ارائه کردهاند.
این بخش از قانون آمریکا، شرکتهای آنلاین را از مسئولیت در قبال پستهای کاربران محافظت میکند، اما در صورتیکه این پستها به خساراتی منجر شود، شرکتها را بیشتر مسئول میکند.
مارک وارنر، میزی هیرونو و ایمی کلوبوچار سناتورهای آمریکایی در بیانیهای اعلام کردند؛ لایحه مذکور که قانون «فناوری ایمن» ( SAFE TECH Act) نام دارد، مرحله تازهای از تلاشها برای افزایش مسئولیت شرکتهایی مانند گوگل، توئیتر و فیس بوک در قبال تعقیب سایبری، آزارهای هدفمند و تبعیض در پلتفرم هایشان است.
پس از حمله حامیان دونالدترامپ (رئیس جمهور پیشین) به کنگره آمریکا در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ میلادی بسیاری از قانونگذاران مشغول بررسی روشهایی هستند تا مسئولیت شرکتهای فناوری در قبال گسترش اخبار جعلی قبل از شورشها و نظارت بر محتوای پلتفرم هایشان را بیشتر کنند.
این در حالی است که چند سناتور جمهوریخواه به دلیل تصمیمات پلتفرمهای فناوری برای بازبینی محتوا نیز به طور جداگانه تلاش دارند تا این قانون را لغو کنند. دونالد ترامپ نیز به طور مرتب خواهان لغو حمایت قانونی شرکتهای فناوری به دلیل سانسور محافظه کاران بود.
مدیران ارشد گوگل، فیس بوک و توئیتر قبلاً اعلام کرده بودند این قانون برای حفظ آزادی بیان در اینترنت ملزوم است. آنها ادعا میکنند بند ۲۳۰ قانون حفاظت از ارتباطات این کشور، ابزارهایی در اختیار پلتفرمها قرار میدهد تا بین آزادی بیان و بازبینی محتوا توازنی ایجاد کنند.
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