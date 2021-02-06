به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی وششمین جشنواره موسیقی فجر، اجراهای سی وششمین دوره جشنواره موسیقی فجر در فضای مجازی پخش می‌شود.

با توجه به شرایط بیماری کرونا و محدودیت‌های حضور مخاطبان در سالن‌های اجرای موسیقی و به جهت همراهی با مصوبات ستاد ملی کرونا، با تصمیم ستاد سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، اجراهای این دوره جشنواره مجازی پخش می‌شود.

برهمین اساس ضبط اجرای گروه‌های حاضر در جشنواره با رعایت پروتکل‌های بهداشتی براساس جدول زمانبندی‌آغاز شده است و به زودی از سوی دبیرخانه جشنواره جدول اجراهای سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر و بسترهای پخش منتشر و معرفی خواهند شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز فضای مجازی را بستر مهمی برای حوزه موسیقی خواند و برگزاری جشنواره موسیقی فجر در فضای مجازی یک نقطه عطف و تجربه‌ای در این دوره است.

سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر در بخش‌های رقابتی و غیررقابتی ۲۸ بهمن تا ۳ اسفندماه برگزار می‌شود که جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و نشست‌های پژوهشی برنامه‌های دیگر این دوره از جشنواره است.