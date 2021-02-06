آموزش کرسی های زبان فارسی خارج از کشور مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهادر باقری گفت: حدود دو هزار و ۳۰۰ دانشجو در مراکز آموزش زبان فارسی دانشگاههای داخل کشور در حال تحصیل هستند و با توجه به بحث کرونا و بازگشت اکثر دانشجویان به کشورهای خود، کلاسها به صورت مجازی دنبال میشود.
با شیوع بیماری کرونا بسیاری از مرزها بسته و امکان سفر استادان به خارج فراهم نشد
باقری افزود: با شیوع بیماری کرونا بسیاری از مرزها بسته و امکان سفر برخی استادان به خارج فراهم نشد. تا کنون هفت استاد اعزام کردیم و تا آخر سال جاری، ۴ استاد دیگر و ۱۲ مدرس به کشورهای مختلف اعزام میکنیم و در مجموع ۲۳ استاد به ۱۳ کشور که پوشش دهنده ۳۱ کرسی زبان فارسی هستند، اعزام میکنیم.
مسئولیت کرسیهای زبان فارسی چند کشور به صورت آزمایشی به بعضی دانشگاهها واگذار شد
معاون اجرایی و گسترش زبان فارسی در وزارت علوم با اشاره به اهمیت بحث آموزش مجازی گفت: در شرایط شیوع کرونا، لزوم و اهمیت آموزش مجازی برای ما بیش از پیش روشن شد و به همین دلیل در ادامه فعالیت کارگروه آموزش مجازی در این معاونت، دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای این موضوع ترتیب دادهایم. در برنامه کوتاه مدت مسئولیت کرسیهای چند کشور را به شکل آزمایشی به بعضی از دانشگاهها سپردیم و بهزودی شیوهنامه اجرایی آن را اعلام میکنیم.
برگزاری هفتمین دوره آزمون سامفا اوایل اسفند
وی ادامه داد: در برنامه درازمدت نیز در پی طراحی یک بستر یا پلتفرم مجازی واحد هستیم تا همه دانشگاهها مطالب درسی خود در حوزه زبان فارسی و ایرانشناسی را در آن ارائه کنند و دانشجویان دانشگاههای خارجی بتوانند بهراحتی از آن استفاده کنند. همچنین هفتمین دوره آزمون سامفا را اوایل اسفند برگزار میکنیم.
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