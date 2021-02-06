پیش از آنکه فرصت از دست برود، دولت جدید لبنان باید تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان امروز شنبه سخنانی را در خصوص روند تشکیل کابینه جدید این کشور مطرح کرد. وی در این خصوص گفت: اکنون در زمینه تشکیل کابینه توپ در زمین ما لبنانی ها است.

بر اساس این گزارش، رئیس پارلمان لبنان همچنین افزود: اگر فکری به حال تشکیل کابینه جدید نشود، وضعیت بدتری برای لبنان رقم خواهد خورد. ما باید پیش از از دست رفتن وقت، کابینه جدید را تشکیل دهیم.

نبیه بری همچنین عنوان کرد: کابینه جدید لبنان باید بر اساس مشورت ها و رایزنی ها میان رئیس جمهور و نخست وزیر کشور صورت پذیرد. دو طرف باید در این زمینه با یکدیگر رایزنی کنند تا به یک توافق دست یابند.

بری در ادامه یادآور شد: این حق رئیس جمهور است که در خصوص تمامی اسامی پیشنهادی برای وزارتخانه ها اظهار نظر کند. طبق قانون نیز، این نخست وزیر مکلف است که باید در نهایت ترکیب کابینه را مشخص و به پارلمان معرفی کند.

گفتنی است، پیشتر منابع لبنانی اعلام کردند که اختلاف نظرها میان رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف لبنان موجب تأخیر در تشکیل کابینه جدید این کشور شده است. دفتر ریاست جمهوری لبنان نیز در بیانیه ای اعلام کرده بود: سعد الحریری همچنان قصد دارد به تک روی در روند تشکیل کابینه ادامه دهد.