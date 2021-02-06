به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جایزه ارغوان، مجموعه‌داستان سومین دوره جایزه ارغوان با موضوع «آخرین‌بار» به‌تازگی توسط نشر مرکز منتشر و راهی بازار نشر شده است.

شرکت‌کنندگان در این‌جایزه همگی داستان‌نویسان زیر ۳۰ سال بوده‌اند و مجموعه آثار برگزیده آن‌ها، با گردآوری اوژن حقیقی و مقدمه لیلی گلستان عضو هیات انتخاب این‌جایزه همراه شده است.

این‌کتاب ۱۰ داستان را براساس رتبه کسب‌شده شرکت‌کنندگان، به این‌ترتیب شامل می‌شود:

منوچهر زارع‌پور، مرضیه بازیار، احسان منصف خوش حساب، زینب ذوالفقاری، مانا خسروشاهی، محمد صادق افشاری، ندا جبرئیلی، مهدی وحید دستجردی، محمد فینی‌زاد بیدگلی، هدی اربابون.

جایزه «ارغوان» از سال ۹۷ توسط انتشارات «هفت رنگ»، با هدف کشف استعدادهای جوان، ترویج داستان‌نویسی و فرهنگ کتاب‌خوانی، برای داستان‌های کوتاه منتشر نشده، برگزار می‌شود.

چندی پیش فراخوان دوره چهارم این‌جایزه نیز منتشر شد.