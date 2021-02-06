یک کتاب سازمان «سمت» برگزیده همایش کتاب سال حوزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، کتاب «جایگاه‌شناسی حکمت عملی در جستجوی علوم انسانی» تألیف سیدحمیدرضا حسنی و هادی موسوی از گروه فلسفه و کلام سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، در فرایند ارزیابی بیست‌ودومین همایش کتاب سال حوزه به دلیل برخورداری از امتیازاتی همچون علمی پژوهشی بودن و کسب امتیاز محور ویژه همایش یعنی دارا بودن محتوای علوم انسانی اسلامی، حائز رتبه برگزیده گردید.

بیست‌ودومین همایش کتاب سال حوزه به عنوان بزرگترین رویداد علمی فرهنگی حوزه‌های علمیه کشور، با پیام تصویری حضرت آیت الله جوادی آملی در روز پنج شنبه ۱۶ بهمن‌ماه در مدرسه علمیه معصومه قم برگزار شد.

حکمت عملی شاهراهی از دانش است برای عبور اندیشه‌های سترگ فلسفی از سپهر عقل به واقعیت‌های روزآمد فردی و اجتماعی. ازاین‌رو هدف از شناسایی آن، نیل به گزارشی تاریخی از اندیشه‌های حکیمان کهن نیست، بلکه شناسایی مسیر عبور عقل به گستره نظامات پایدار زیست بشر و تمدن انسانی است. سابقه حکمت عملی در اندیشه ایران باستان، هند و یونان تا فلسفه معاصر در ایران و غرب قابل ردگیری است.

این نوشتار در مقام ایجاد گفتگویی است عملی میان فلسفه شرق و غرب، تا آشکار سازد چگونه فلسفه حکیمان مسلمان به شکلی متفاوت، جریان حکمت عملی را به پیش برده است. در این کتاب دیدگاه‌های ارسطو، فارابی، ابن مسکویه، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، ملاصدرا، دکارت، کانت، دورکیم، وبر، علامه طباطبایی، سرل و گیدنز در باب حکمت عملی گزارش شده و جایگاه حکمت عملی به مثابه فلسفه علوم انسانی آشکارسازی شده است.

کتاب «جایگاه‌شناسی حکمت عملی در جستجوی علوم انسانی» برای نخستین بار در دی ماه ۱۳۹۸ و در ۴۵۶ صفحه منتشر و در اختیار علاقمندان قرار گرفت و نشست نقد و رونمایی از آن نیز بلافاصله با حضور مؤلفان و منتقدان کتاب در روز ۱۶ بهمن‌ماه همان‌سال در محل سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) برگزار شد.