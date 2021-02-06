حقوق کمتر از هزار دلاری بالاترین مقام شهرداری تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری مراسم معارفه آغاز به کار ۲۴ نفر از دستیاران در معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری، ضمن بیان رویکردهای این معاونت درباره مسائل عمران شهری، در عین حال به بیان توصیه‌های برای افزایش بهره وری، اثربخشی و کارایی دستیاران در شهرداری تهران پرداخت.

وی خطاب به دستیاران گفت: اگر چه شما با عنوان شغلی دستیار، جذب مجموعه شهرداری تهران شده‌اید، اما در نهایت نباید احساس کنید که تفاوت ویژه ای با سایر پرسنل شهرداری تهران دارید. در شهرداری تهران نیروهای متخصص و مهندسان عالی‌رتبه بسیاری مشغول به کار هستند که در نهایت شما باید با بهره‌گیری از تجارب این افراد و دانش روز خود، نسبت به ایجاد یک هم افزایی برای اداره بهینه شهر اقدام کنید.

صبوری دیلمی تاکید کرد: در شهرداری تهران اگر قرار باشد کار خود را با حقوق معامله کنید، قطعاً احساس نارضایتی خواهید کرد و بازدهی مد نظر را نخواهید داشت، چرا که بالاترین مقام در شهرداری تهران کمتر از هزار دلار حقوق دریافت می‌کند و سطوح پایین‌تر نیز به همین تناسب، حقوق کمتر دریافت می‌کنند.

صبوری دیلمی با یادآوری این موضوع که در تشکیلات شهرداری تهران انتظار روزمرگی از دستیاران نداریم، اذعان داشت: هر چند که بخشی از وظایف کاری دستیاران، کارمندی است، اما انتظار اصلی شهرداری تهران از دستیاران این است که به عنوان جوانان خلاق و مستعد که فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های طراز اول هستند، ایده‌هایی نو برای اداره شهر تهران ارائه دهند، تا از این رهگذر شاهد شهری آبادتر باشیم.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران خاطرنشان ساخت: حقوق پرسنل شهرداری تهران به صورت مستقیم، از سوی مردم در قالب عوارض پرداخت می‌شود و همین مساله مسؤولیت مضاعفی برای کارکنان شهرداری تهران در خدمات دهی به مردم ایجاد می‌کند و دستیاران هم باید به عنوان نیروهای تازه وارد، این موضوع مهم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

صبوری همچنین با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات سلامت محیط کار تصریح کرد: نباید از فرصت‌هایی که در شهرداری تهران وجود دارد، به نفع اهداف شخصی سو استفاده شود و مهمترین مساله در شهرداری تهران سلامت کاری است و این شعار باید به حدی در وجود ما نهادینه شود که حتی از بکارگیری یک خودکار برای اهداف شخصی نیز خودداری کنیم.

وی با بیان اینکه باید در شهرداری تهران به دستیاران افتخارکنیم تاکید کرد: دستیاران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در اداره شهر مؤثر واقع شوند و نباید در سیستم شهرداری تهران هضم شوند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران همچنین با اشاره به اینکه جذب دستیاران بر اساس مبانی شایسته گزینی بوده است اذعان داشت: با توجه به اینکه جذب دستیاران از سه مرحله برگزاری آزمون علمی، صلاحیت سنجی و برگزاری مصاحبه‌های تخصصی بوده است، می‌توان گفت که جذب دستیاران کاملاً بر اساس مبانی شایسته سالاری بوده است.

وی افزود: در فرآیند جذب دستیاران، تمامی موازین علمی و تخصصی رعایت شده و می‌توان گفت که هیچ اعمال نفوذ جدی در بکارگیری دستیاران صورت نگرفته است، چرا که بکارگیری این افراد از طریق ساز و کارهای تعریف شده‌ای صورت گرفته است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران خاطرنشان ساخت: در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های معتبر، عموماً دارای دغدغه‌های اشتغال هستند و طرح دستیاران، فرصتی فراهم کرد که در یک فضای رقابتی عادلانه، نخبگان و متخصصان جذب بدنه شهرداری تهران شوند و دغدغه‌های شغلی آنها مرتفع شود.

صبوری دیلمی با تاکید بر اینکه در این دوره از مدیریت شهری تهران تلاش شده تمامی افرادی که جذب شهرداری تهران می‌شوند نخبه باشند، اظهار داشت: با توجه به اینکه سطح تحصیلات دستیاران کارشناسی ارشد و دکترا است، امیدواریم که بکارگیری این نیروها سطح علمی و فنی ما را در حوزه عمرانی ارتقا دهد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران افزود: تلاش می‌کنیم که با واگذاری مسؤولیت به دستیاران از توان فکری و علمی این افراد بهره ببریم و هر چند که ممکن است تجارب کاری دستیاران کم باشد، اما به دنبال آن هستیم که با تلفیق تجارب موجود و بهره‌گیری از خلاقیت و تخصص دستیاران، موفقیت‌هایی برای شهرداری تهران رقم بزنیم.

