  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۰۳

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

۹۹.۵ درصد خانوار های روستایی از نعمت برق بهره مند هستند

۹۹.۵ درصد خانوار های روستایی از نعمت برق بهره مند هستند

شهرکرد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۹۹.۵ درصد خانوار های روستایی چهارمحال و بختیاری از نعمت برق بهره مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نظری ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های شهرستان شهرکرد به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: ۹۹.۵ درصد خانوارهای روستایی چهارمحال و بختیاری از نعمت برق بهره مند هستند.

وی گفت: توسعه شبکه برق در استان چهارمحال و بختیاری از برکات انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: انقلاب اسلامی موجب رفع بسیاری از محرومیت‌ها در چهارمحال و بختیاری شد و این استان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت.

وی ادامه داد: ۲۲۲ پروژه با ۴۷۶ میلیارد تومان در چهارمحال و بختیاری به مناسبت دهه فجر امسال افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اعتبار هزینه‌شده برای پروژه‌های قابل افتتاح در این استان ۲۵ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

کد مطلب 5140355

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها