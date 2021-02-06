۹۹.۵ درصد خانوار های روستایی از نعمت برق بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نظری ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های شهرستان شهرکرد به مناسبت دهه فجر اظهار داشت: ۹۹.۵ درصد خانوارهای روستایی چهارمحال و بختیاری از نعمت برق بهره مند هستند.

وی گفت: توسعه شبکه برق در استان چهارمحال و بختیاری از برکات انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: انقلاب اسلامی موجب رفع بسیاری از محرومیت‌ها در چهارمحال و بختیاری شد و این استان در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفت.

وی ادامه داد: ۲۲۲ پروژه با ۴۷۶ میلیارد تومان در چهارمحال و بختیاری به مناسبت دهه فجر امسال افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: اعتبار هزینه‌شده برای پروژه‌های قابل افتتاح در این استان ۲۵ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.