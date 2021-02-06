۶۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در مازندران منهدم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی میرزایی اظهار داشت: در راستای مقابله بی امان با قاچاق مواد مخدر در سطح استان و در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت اعضای باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان‌های بابل و قائم شهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.



وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیسی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان موفق به شناسایی چهار متهم از اعضای باند قاچاق مواد مخدر شدند که با سه دستگاه خودرو اقدام به توزیع مواد مخدر می‌کردند.



فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به هماهنگی قضائی از طرح عملیاتی مشترک پلیس برای توقیف خودروها و دستگیری متهمان خبر داد و افزود: متهمان در عملیاتی ضربتی با همکاری عوامل پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان‌های بابل و قائم شهر دستگیر شدند.



سردار میرزایی از کشف ۱۰۸ کیلو گرم تریاک و حشیش در بازرسی از ۳ خودروی متهمان خبر داد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.



فرمانده انتظامی استان مازندران از عزم جدی پلیس در مبارزه با مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان خبر داد و افزود: در طول ۱۰ ماهه سال جاری بیش ازچهار تن و ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد و ۶۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر نیز در سطح استان منهدم شدند.