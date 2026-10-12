به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی قبادی در نامه‌ای خطاب به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور اعلام کرد سامانه مرکز جذب اعضای هیئت علمی در بازه زمانی ۲۰ مهر تا ۲۰ آبان به‌منظور بارگذاری اعلام نیازهای فراخوان آتی در دسترس خواهد بود.

وی از رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خواست هماهنگی‌های لازم، از جمله تعیین تکلیف پرونده‌های فراخوان‌های قبلی با بازه زمانی فوق، در جلسات هیئت امنا و هیئت اجرایی جذب انجام شود و نیازهای اعلام‌شده نیز در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری شوند.

در این نامه تأکید شده است که پس از ۲۰ آبان، سامانه مهر رضوی بسته خواهد شد و اعلام و انتشار فراخوان جذب اعضای هیئت علمی، منوط به صدور مجوز نهایی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.