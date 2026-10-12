به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتور پس از شکست یک بر صفر مقابل شباب الاهلی امارات در نخستین دیدار خود در لیگ نخبگان آسیا، برای جبران نتیجه و بازگشت به مسیر رقابت‌ها چاره‌ای جز تلاش برای کسب امتیاز مقابل الشمال ندارد؛ مسابقه‌ای که در آن، علاوه بر مسائل فنی، حواشی روزهای اخیر نیز می‌تواند بر عملکرد نماینده ایران تأثیر بگذارد.

بیرانوند مهم‌ترین غایب تراکتور

کنار گذاشته شدن علیرضا بیرانوند پس از اختلاف با مدیریت باشگاه، مهم‌ترین حاشیه تراکتور در آستانه این مسابقه است. دروازه‌بان ملی‌پوش سرخپوشان پس از انتقاد از شرایط مدیریتی باشگاه، از جمع تیم کنار گذاشته شد و به این ترتیب، تراکتور باید بدون یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان خود به میدان برود.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که تراکتور برای جبران شکست نخست به تمرکز و آرامش نیاز دارد. کادر فنی باید اجازه ندهد اختلافات اخیر به رختکن منتقل شود و هماهنگی خط دفاعی با دروازه‌بان جانشین را به سطح مطلوب برساند.

سفر پرحاشیه و از دست رفتن امتیاز میزبانی

تغییر مسیر سفر تراکتور به عمان و عبور از نجف، برنامه آماده‌سازی این تیم را تحت تأثیر قرار داد. جواد نکونام نیز نسبت به شرایط سفر و فرصت محدود آماده‌سازی اعتراض داشت؛ موضوعی که در کنار برگزاری مسابقه خارج از تبریز، کار نماینده ایران را دشوارتر می‌کند.

تراکتور که در شرایط عادی از حمایت هواداران خود در ورزشگاه یادگار امام بهره می‌برد، این بار باید در مسقط و دور از فضای همیشگی خود به میدان برود. هرچند زمین بی‌طرف برای الشمال نیز شرایط میزبانی واقعی را فراهم نمی‌کند، فشار سفر و حواشی اخیر همچنان از مسائل مهم پیرامون نماینده ایران است.

حریف خطرناک با مهاجمان باتجربه

الشمال قطر در نخستین بازی خود مقابل الاتحاد عربستان به تساوی یک بر یک رسید. این تیم با گل بغداد بونجاح پیش افتاد، اما در وقت‌های تلف‌شده پیروزی را از دست داد. حضور بازیکنان باتجربه‌ای مانند بونجاح و احتمال استفاده از ریاض محرز، می‌تواند خط دفاعی تراکتور را با چالش جدی روبه‌رو کند.

تراکتور برای موفقیت در این مسابقه باید ضمن کنترل فضاهای پشت مدافعان، در انتقال سریع از دفاع به حمله و استفاده از موقعیت‌های گلزنی عملکرد بهتری داشته باشد. تجربه بازی نخست نشان داد که از دست دادن فرصت‌ها می‌تواند هزینه سنگینی برای این تیم داشته باشد.

سه امتیاز برای بازگشت به مسیر رقابت

دیدار با الشمال برای تراکتور فقط یک مسابقه دیگر در تقویم آسیایی نیست. کسب پیروزی می‌تواند فشار ناشی از شکست نخست و حواشی اخیر را کاهش دهد، اما از دست رفتن امتیاز بار دیگر وضعیت فنی و شرایط آماده‌سازی تیم را زیر سؤال خواهد برد. تراکتور برای عبور از این آزمون به نظم دفاعی، تمرکز ذهنی و استفاده مؤثر از فرصت‌ها نیاز دارد؛ عواملی که می‌توانند سرنوشت مسابقه‌ای نزدیک را تعیین کنند.

دیدار تراکتور ایران و الشمال قطر روز دوشنبه ۲۰ مهرماه در چارچوب هفته دوم لیگ نخبگان آسیا در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط برگزار می‌شود.