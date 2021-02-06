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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۴۰

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها:

رشد تقاضای سفر هوایی در کشور از پیش بینی جهانی بیشتر است

رشد تقاضای سفر هوایی در کشور از پیش بینی جهانی بیشتر است

جهرم- مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: تقاضای سفر هوایی در کشور با شیب بیشتر از پیش بینی جهانی در حال رشد است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش امیرمکری روز شنبه در آئین افتتاح پروژه‌های فرودگاه شهدای جهرم اظهار داشت: فارس چهارمین استان کشور از لحاظ وسعت و جمعیت با جاذبه‌های متنوع فرهنگی، تاریخی، مذهبی و طبیعی به عنوان یکی از مراکز مهم گردشگری است.

وی افزود: جاذبه‌های گردشگری و آثار تاریخی جهرم به همراه زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی ظرفیت لازم را برای جذب مسافران با انگیزه‌های مختلف در خود ایجاد کرده و این فرودگاه با قدمت ۵۰ ساله به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم برای جابه جایی مسافر و بار و مؤثر در توسعه پایدار مورد توجه مقام‌ها و مسؤولان استانی و شهرستانی است.

امیرمکری با بیان اینکه تقاضای سفر هوایی در کشور با شیب بیشتر از پیش بینی جهانی در حال رشد است، تصریح کرد: در شرایط پاندمی کرونا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی که بالاتر از استانداردها و رویه‌های قابل عمل در هوانوردی دنیا است و با صرف هزینه‌های بالا از طرف متولیان و مجریان صنعت هوانوردی کشور، سفرهای هوایی، ایمن ترین و سالم‌ترین روش جا به جایی مسافران تبدیل شده و شعار ACI مبنی بر «تجربه سفر سلامت هوایی در دنیا » در کشور اجرایی شده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم که بتوانیم با استمرار و افزایش پروازهای جهرم توسعه همه جانبه شهرستان را دنبال کنیم.

کد مطلب 5140418

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