رشد تقاضای سفر هوایی در کشور از پیش بینی جهانی بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش امیرمکری روز شنبه در آئین افتتاح پروژههای فرودگاه شهدای جهرم اظهار داشت: فارس چهارمین استان کشور از لحاظ وسعت و جمعیت با جاذبههای متنوع فرهنگی، تاریخی، مذهبی و طبیعی به عنوان یکی از مراکز مهم گردشگری است.
وی افزود: جاذبههای گردشگری و آثار تاریخی جهرم به همراه زیرساختهای صنعتی و کشاورزی ظرفیت لازم را برای جذب مسافران با انگیزههای مختلف در خود ایجاد کرده و این فرودگاه با قدمت ۵۰ ساله به عنوان یکی از زیرساختهای مهم برای جابه جایی مسافر و بار و مؤثر در توسعه پایدار مورد توجه مقامها و مسؤولان استانی و شهرستانی است.
امیرمکری با بیان اینکه تقاضای سفر هوایی در کشور با شیب بیشتر از پیش بینی جهانی در حال رشد است، تصریح کرد: در شرایط پاندمی کرونا با رعایت پروتکلهای بهداشتی که بالاتر از استانداردها و رویههای قابل عمل در هوانوردی دنیا است و با صرف هزینههای بالا از طرف متولیان و مجریان صنعت هوانوردی کشور، سفرهای هوایی، ایمن ترین و سالمترین روش جا به جایی مسافران تبدیل شده و شعار ACI مبنی بر «تجربه سفر سلامت هوایی در دنیا » در کشور اجرایی شده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم که بتوانیم با استمرار و افزایش پروازهای جهرم توسعه همه جانبه شهرستان را دنبال کنیم.
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