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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۵:۵۵

اختصاصی مهر؛

توضیحات یک منبع آگاه در رابطه با ماجرای اخیر شرکت هفت تپه

توضیحات یک منبع آگاه در رابطه با ماجرای اخیر شرکت هفت تپه

در پی انتشار برخی اخبار و انتشار تصاویر در فضای مجازی مبنی بر خروج اموال شرکت هفت تپه، یک منبع آگاه توضیحاتی در این رابطه ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار برخی اخبار و انتشار تصاویر در فضای مجازی مبنی بر خروج اموال شرکت هفت تپه، یک منبع آگاه از مقامات استان خوزستان خروج اموال از این شرکت را تکذیب و اظهار داشت محموله شکر زرد پیش فروش شده سال گذشته بوده که وجوه حاصل از فروش به عنوان حقوق کارگران پرداخت گردیده است.

وی ادامه داد: روند برداشت نیشکر و تولید در شرکت ادامه دارد و حقوق پرسنل تا دی ماه هم پرداخت گردیده است.

وی با بیان اینکه اموال شرکت خارج نشده است و دستگاه نظارتی و حفاظتی بر امورات صورت گرفته در شرکت نظارت می‌کنند، ادامه داد: همچنین نماینده هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی در شرکت هفت تپه مستقر است.

این مقام آگاه با اشاره به اینکه توقفی در روند کار شرکت هفت تپه وجود ندارد، گفت: علاوه بر شرکت نیشکر، کارخانه ام دی اف، رب سازی و ذغال نیز مشغول به فعالیت است.

وی خاطرنشان کرد: به اداره اطلاعات و نیروی انتظامی و مدیر حراست شرکت هفت تپه تاکید شده که نظارت لازم جهت حراست از اموال شرکت داشته باشند.

کد مطلب 5140439

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