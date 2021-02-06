توضیحات یک منبع آگاه در رابطه با ماجرای اخیر شرکت هفت تپه

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار برخی اخبار و انتشار تصاویر در فضای مجازی مبنی بر خروج اموال شرکت هفت تپه، یک منبع آگاه از مقامات استان خوزستان خروج اموال از این شرکت را تکذیب و اظهار داشت محموله شکر زرد پیش فروش شده سال گذشته بوده که وجوه حاصل از فروش به عنوان حقوق کارگران پرداخت گردیده است.

وی ادامه داد: روند برداشت نیشکر و تولید در شرکت ادامه دارد و حقوق پرسنل تا دی ماه هم پرداخت گردیده است.

وی با بیان اینکه اموال شرکت خارج نشده است و دستگاه نظارتی و حفاظتی بر امورات صورت گرفته در شرکت نظارت می‌کنند، ادامه داد: همچنین نماینده هیأت واگذاری سازمان خصوصی سازی در شرکت هفت تپه مستقر است.

این مقام آگاه با اشاره به اینکه توقفی در روند کار شرکت هفت تپه وجود ندارد، گفت: علاوه بر شرکت نیشکر، کارخانه ام دی اف، رب سازی و ذغال نیز مشغول به فعالیت است.

وی خاطرنشان کرد: به اداره اطلاعات و نیروی انتظامی و مدیر حراست شرکت هفت تپه تاکید شده که نظارت لازم جهت حراست از اموال شرکت داشته باشند.