راه اندازی یک پژوهشگاه برای مدیریت میان رشته ای ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، صبح امروز شنبه هجدهم دی ماه سال جاری جلسهای با حضور دکتر غلامحسین رحیمی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف دکتر محمدرضا موحدی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و برخی از مدیران دانشگاه صنعتی شریف در محل اتاق شورای دفتر ریاست برگزار شد.
در ابتدای جلسه فتوحی پس از خیر مقدم، تشکیل این جلسه را در راستای معرفی فعالیتهای پژوهشی و فناوری دانشگاه عنوان کرد و گفت: تقریباً نیمی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف را دانشجویان تحصیلات تکمیلی تشکیل میدهند که در ۱۳ دانشکده در حال تحصیل هستند این امر نشانگر پتانسیل بالای دانشگاه به خصوص در امور پژوهشی است.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف در ادامه افزود: برنامه راهبردی در دانشگاه تنظیم شده که به تصویب هیئت امنای دانشگاه نیز رسیده است. برنامه راهبردی دانشگاه که شامل؛ سرآمدی در آموزش، سرآمدی در پژوهش و فناوری و سرآمدی در اثر بخشی اجتماعی است و دانشگاه آن را به عنوان سه موضوع اصلی دنبال میکند. در کنار این مباحث و بینالمللیسازی دانشگاه، با توجه به مشکلاتی که دانشگاه در خصوص بودجه با آن روبرو است در تلاش هستیم که همسو با فعالیتهای مختلفی که انجام میشود دانشگاه را به سمت دستیابی به استقلال نسبی مالی نیز سوق دهیم.
وی افزود: با توجه به برنامههای گستردهای که در حوزه پژوهشی در دانشگاه انجام گرفته است، شاید بتوان مهمترین آن فعالیتها را راهاندازی چرخه دانش و ارزش دانست که از آموزش شروع شده و تا انتها که تجاریسازی و تبدیل به محصول است را شامل میشود.
فتوحی در پایان صحبتهای خود از راهاندازی کمیتهای تحت عنوان کمیته تحول در آموزش و پژوهش (اتاق فکر) در راستای گسترش برنامه راهبردی دانشگاه خبر داد.
وی همچنین گفت: گسترش زمینههای میانرشتهای نیازمند رشد بیشتری در دانشگاه است. این امر نیازمند ارتباط تنگاتنگ میان آموزش و پژوهش بیش از پیش است. در همین خصوص مأموریتی به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تحت عنوان ایجاد یک پژوهشکده nbic (فناوریهای همگرا) به طوری که بتوان زمینههای مختلف میان رشتهای را در این بخش مدیریت کرد واگذار شده است.
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