تعلیق پروازها به انگلیس تا پایان بهمن تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به انتشار برخی مطالب در خصوص توجه نکردن به درخواست محدودیت سفر هوایی از انگلیس برای کنترل انتقال احتمالی ویروس جهش یافته کووید ۱۹، اعلام شد: به محض مشاهده تغییرات ژنتیکی ویروس کرونا در کشور انگلیس و بر اساس درخواست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله با ابلاغ رسمی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی (ایرلاین‌ها) ابتدا در اول دی ماه همه پروازها از مبدأ و مقصد انگلستان به کشور به حالت تعلیق درآمد و برای سومین بار نیز این تعلیق‌ها تا پایان بهمن ماه جاری تمدید شد.



در این اطلاعیه با اشاره به اینکه ایران نخستین کشور در منطقه بود که همه پروازها به انگلیس و بالعکس را لغو کرد، آمده است؛ علاوه بر موضوع لغو پروازهای مستقیم، همچنین پروازهای کانکشن از سایر کشورها به خصوص کشورهای اروپایی کاملاً محدود و کنترل شده است و این محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد.



در این اطلاعیه همچنین تصریح شده است: کشورهایی از جمله ژاپن، زیمبابوه، نامیبیا، آنگولا، موزامبیک، مالاوی و چند کشور دیگر که تا ۲۱ دی واریانت‌های جهش یافته نگران کننده در آن‌ها گزارش شده بود نیز مشمول قوانین بهداشتی سختگیرانه قرار گرفت و کسانی که در عرض ۲ هفته قبل از ورود به کشور در یکی از کشورهای فوق اقامت یا حضور داشته اند و یا مبدأ سفرشان از این کشورها بوده، از سفر به ایران منع شدند و اجازه ورود به ایران فقط برای سفرهایی صادر می‌شد که از اتباع جمهوری اسلامی ایران بوده و یا توجیه سفرشان توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا تأیید شده بود.



گفتنی است؛ این محدودیت‌های پروازی به انگلیس و پروازهای کانکشن تا زمانی که وزارت بهداشت از شرایط کنترل کرونا اطمینان حاصل کند، ادامه پیدا خواهد کرد و با اعلام وزارت بهداشت نسبت به تغییرات در محدودیت‌ها تصمیم گرفته می‌شود.



سازمان هواپیمایی کشوری از متقاضیان سفر به انگلستان خواست: زمانی برای برقراری این پروازها تعیین نشده و قطعاً قابل پیش بینی نیست و تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیرند و مسئولیت خرید بلیت‌های روزها و ماه‌های آینده در صورت عدم برقراری پروازها به انگلیس و محدودیت‌های سفر به دیگر کشورها به ویژه اروپا بر عهده خریداران بلیت است و سازمان هواپیمایی کشوری مسئولیتی در این خصوص ندارد.



مصوبات ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت با جدیت در صنعت حمل و نقل هوایی اجرا می‌شود و با توجه به قطع همه پروازها به این کشور و هم چنین ابلاغ صادر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی خارجی مبنی بر پذیرش نکردن مسافران از مبدا لندن به تهران، در صورت تخطی شرکت‌های هواپیمایی و یا مشاهده فروش بلیت در این مسیر در بازه زمانی ذکر شده، با متخلفان برخورد خواهد شد.