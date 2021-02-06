رمان «باتلاق شنی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «باتلاق شنی» یک اثر پرماجرا و عجیب در ژانر جنایی است که در آن ماجرای دانشآموز دختری با نام ماجا نوربرگ نقل میشود. او تنها بازمانده یک کشتار جمعی در دبیرستانی در استکهلم است. پس از فروکش کردن این کشتار، ماجا نوربرگ تنها متهم این پرونده به حساب میآید که دادگاههای علنی متعددی برای بازجویی و تعیین جایگاه او در این اتفاق تشکیل میشود. در حین اجرای این دادگاهها رازهای بسیاری از زندگی این دختر جوان و دوستانش برملا میشود که شگفتی پدرومادرهایشان را به همراه دارد.
یکی از جذابیتهای این رمان سرنوشت شخصیت اصلی آن، ماجا نوربرگ است. او دختری از یک خانواده مرفه است که ناگهان در زندگی تغییر مسیر میدهد و از دختری سربهزیر، به نوجوانی تبدیل میشود که دست به کارهای خلاف گوناگونی میزند.
مالین پرسون گولیتو نویسنده سوئدی است که بیشتر عمر خویش را صرف وکالت کرده. اولین رمان او در سال ۲۰۰۸ با عنوان «خاکستر مضاعف» منتشر شد ولی درخشانترین اثر او در سال ۲۰۱۶ با عنوان «باتلاق شنی» به چاپ رسید که باعث شد در سال ۲۰۱۷ جایزه کلید شیشهای و در سال ۲۰۱۸ جایزه بهترین رمان جنایی اروپا را از آن خود کند.
در سال ۲۰۱۸ نیز سریال اقتباسی از این اثر با عنوان «باتلاق شنی» به زبان سوئدی در کمپانی نتفلیکس تولید و پخش شد.
در بخشی از رمان «باتلاق شنی» که مربوط به هفته دوم تشکیل دادگاه ماجانوربرگ است، این طور آمده:
«نخواستم. کل آخر هفته رو توی سلولم موندم. اصلاً بهشون راه ندادم برای هواخوری ببرندم بیرون یا اینکه قانعم کنند لباس ورزشیم رو بپوشم و برم روی اون دوچرخه لکنته، الکی پا بزنم یا اینکه با یه آدم بیخود همصحبتم کنن. میخوام اون تفکری رو که اجازه میده یک دختر دانشجوی سال آخر روانشناسی، آخر هفتهها بیاد جلوم بشینه و یادداشتهاش رو هر هفته بدون اینکه حتی یک مورد بهشون اضافه بشه چک کنه، بریزم دور. یک آدم رو میارن تا فقط در مورد اون چیزایی که تو کاغذ هست، هوشیار باشه. همین و بس.»
رمان «باتلاق شنی» نوشته مالین پرسون گیولیتو با ترجمه حسین مسعودی آشتیانی در ۴۸۴ صفحه در انتشارات کتاب کوچه به چاپ رسیده و در کتابفروشیهای معتبر کشور در دسترس است.
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