به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: «با توجه به پیگیری برخی داوطلبان متقاضی آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ مبنی بر عدم امکان ثبتنام برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در آزمون مزبور به دلیل سن بالاتر از ۲۲ سال به اطلاع میرساند چنانچه در صفحه ۴۳ و ۴۴ در دفترچه راهنمای ثبتنام شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ تصریحشده است شرایط و ضوابط اختصاصی پذیرش دانشجو در دانشگاههای مزبور ازجمله شرط سنی و شرط معدل و موارد دیگر …، با رعایت تبصره ۱ مادهواحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزشوپرورش» مصوبه جلسه ۸۳۳ مورخ ۲۷ آبان ماه ۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بهشرط صدور مجوز استخدامی و تأمین اعتبار مالی لازم، از طریق دفترچه شماره (۲) راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی، اطلاعرسانی خواهد شد. بنابراین محدودیتی برای افراد جهت ثبتنام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰ از سوی آموزشوپرورش تا ۲۴ سال ایجاد نشده و داوطلبان میتوانند در آزمون مزبور ثبتنام نمایند.»
به گزارش خبرنگار مهر، عدم شفافیت در دفترچه آزمون سراسری ۱۴۰۰ در خصوص درج سن ثبت نام دانش آموزان برای ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در روزهای گذشته اعتراضات زیادی را به همراه داشته است. هر چند گفته می شود در دفترچه شماره ۲ که پس از آزمون سراسری منتشر می شود در این خصوص اعلام صورت خواهد گرفت اما سوال اصلی دانش آموزان این است که می خواهند بدانند خود را برای کنکور در رشته های دانشگاه فرهنگیان آماده کنند یا رشته های دیگر دانشگاه های دیگر که شرط سنی ندارد.
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