اعتراض دانشجویان دکتری آزاد به برگزاری دو آزمون حضوری

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آبی و زرد شدن وضعیت کرونایی برخی شهرها و کاهش آمار ابتلاء به کرونا در کشور، بعضی از دانشگاه‌ها تصمیم به برگزاری آزمون‌ها، بصورت حضوری گرفتند؛ این در حالیست که تقریباً از ۱۰ روز گذشته، با افزایش نسبی آمار مبتلایان در شهرهای زرد و آبی و متمایل شدن شهرها به رنگ نارنجی، ستاد مقابله با کرونا بارها نسبت به بازگشت به شرایط بحرانی ابراز نگرانی کرده است.

دو برابر شدن شهرهای نارنجی در کشور / امتحانات حضوری برگزار نمی‌شود

بر همین اساس سخنگوی ستاد کرونا روز گذشته؛ ۱۸ بهمن ماه، ضمن هشدار نسبت به خیز ملایم کرونا در ۸ شهر، از ۲ برابر شدن تعداد شهرهای نارنجی خبر داد.

علیرضا رئیسی همچنین درباره وضعیت برگزاری کلاس‌های عملی، امتحانات دروس عملی و آزمون‌های حضوری نیز توضیح داد و گفت: در خصوص دانشجویانی که کلاس‌های عملی یا امتحانات کتبی یا عملی دارند، مصوب شد که امتحان به صورت مجازی و آنلاین برگزار شود.

برگزاری امتحانات عملی فقط در شهرهای زرد و آبی

سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا برگزاری امتحانات حضوری را در شهرهای نارنجی و قرمز ممنوع اعلام کرد و ادامه داد: آن دسته از دانشجویان که امتحان عملی دارند؛ اگر بومی آن منطقه بوده و یا نیازی به خوابگاه نداشته باشند، صرفاً می‌توانند در شهرهای زرد و آبی، بصورت عملی و حضوری، با رعایت پروتکل‌ها امتحان دهند. در خصوص دانشجویان، بیشترین نگرانی‌مان در زمینه استفاده از خوابگاه‌هاست. بنابراین دانشجویانی که بومی هستند یا نیاز به استفاده از خوابگاه ندارند، می‌توانند امتحانات عملی‌شان را در شهرهای صرفاً زرد و آبی بدهند.

اطلاعیه دانشگاه آزاد برای برگزاری دو آزمون حضوری در اسفند

همه اینها در حالی است که دانشگاه آزاد بنا دارد ۲ آزمون خود؛ یعنی آزمون EPT و آزمون فراگیر مهارتهای عربی را روز جمعه ۸ اسفندماه، به صورت حضوری برگزار کند. به همین منظور ثبت نام این دو آزمون از شنبه ۱۵ بهمن آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲۴ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

براساس اعلام مرکز سنجش دانشگاه، این دو آزمون به طور همزمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان، اردبیل، کرج، ساری، یزد، همدان، ارومیه، قزوین، گرگان، خرم آباد، اراک برگزار خواهد شد.

اعتراض دانشجویان به برگزاری آزمون حضوری در ۱۹ شهر

این دو آزمون در حالی قرار است به صورت حضوری در ۱۹ شهر به طور همزمان برگزار شود که سخنگوی ستاد کرونا اعلام کرده است فعلاً امکان برگزاری آزمون حضوری وجود ندارد.

در همین رابطه تعدادی از دانشجویان دکتری نیز در تماس با خبرگزاری مهر نسبت به برگزاری آزمون حضوری در چنین شرایطی ابراز نگرانی و نارضایتی کردند.

دانشگاه آزاد: برای آزمون حضوری از ستاد کرونا استعلام می‌گیریم

در همین زمینه احمد حیدری سخنگوی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: ثبت نام این دو آزمون(EPT و آزمون فراگیر مهارت‌های عربی) فعلاً ادامه دارد و ما در هفته‌ای که قرار است این آزمون برگزار شود از ستاد مقابله با کرونا حتماً استعلام خواهیم کرد؛ اگر ستاد مجوز برگزاری آزمون حضوری ندهد، ما هم این دو آزمون را برگزار نخواهیم کرد.

احتمال لغو دو آزمون اسفندماه وجود دارد / خارج از دستورات ستاد عمل نمی‌کنیم

سخنگوی دانشگاه آزاد ضمن بیان این مطلب که در صورت برگزار نشدن آزمون‌ها، تاریخ برگزاری به زمان دیگری موکول خواهد شد، تصریح کرد: فعلاً برای تعیین تکلیف آزمون حضوری، زود است؛ چرا که به طور مثال در حال حاضر، وضعیت کرونایی تهران زرد است و می‌توان آزمون حضوری برگزار کرد. با این وجود اما ممکن است تا دو یا سه هفته آینده، شرایط به گونه‌ای دیگر رقم بخورد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد این دو آزمون در شهرهای آبی و زرد برگزار شود و در شهرهای نارنجی و قرمز به تعویق بیفتد؟ گفت: حتماً این موضوع را با همکارانمان در مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه و همینطور ستاد کرونا مطرح خواهیم کرد تا اگر امکان داشته باشد این دو آزمون در شهرهای زرد و آبی برگزار شود.

احمدی با اشاره به اینکه حفظ سلامتی دانشجویان برای مسئولین دانشگاه بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: دانشجویان مطمئن باشند خارج از دستورات ستاد مبارزه با کرونا عمل نخواهیم کرد.