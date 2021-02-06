تغییرات اقلیمی بر تنوع زیستی تهران اثرگذار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید آرش حسینی میلانی عصر امروز در مراسم اختتامیه مسابقه عکاسی تنوع زیستی تهران که سالن رایزن تهران برگزار شد، گفت: یک هشدار به شهر تهران این است که آیا ما به سمتی می‌رویم که در آینده شهری بدون پرنده داشته باشیم؟ شهری که هم اکنون به دلیل آلودگی هوا در ایامی از سال، پرنده‌ها شهر را ترک می‌کنند. شواهدی نیز در اینباره وجود دارد.

وی با بیان اینکه یک شاخص برای سنجش وضعیت محیط‌زیست شهری تنوع زیستی گونه‌های مختلف جانوری است، اظهار داشت: مسئله دیگری که با آن روبه‌رو هستیم، شرایط خاص اقلیمی است. تغییرات اقلیمی در حال رخ دادن است و تمام جهان با آن درگیر هستند و در شهر تهران، چندان از ابعاد این تغییرات آگاه نیستیم. پاییز و زمستان امسال نسبت به سال‌های گذشته خشک‌تر شده، تهویه طبیعی شهر تهران به شدت افت کرده و با مسئله آلودگی هوا نیز مواجه هستیم.

این عضو شورای شهر تهران تغییرات اقلیمی را یک بلای خانمان‌سوز برشمرد و تصریح کرد: تغییرات اقلیمی بی‌شک بر تنوع زیستی و تنوع طبیعی تهران اثرگذار خواهد بود. از جمله پدیده‌های هشداردهنده، ظهور آفت‌ها است. در ابتدای ورود به دوره پنجم مدیریت شهری، شاهد شیوع سفیدبالک‌ها در شهر تهران بودیم. با اقدامات گیاه‌پزشکی و کنترلی که انجام شد، تا حد بسیار زیادی این معضل مهار شد اما ممکن است همین فرایندهای ناشی از تغییرات اقلیمی موجب ظهور آفات جدیدی شود.

حسینی میلانی با تاکید بر اینکه تهران به پرندگان خود نیازمند است، خاطرنشان کرد: این پرندگان آفات را کنترل و مهار می‌کنند و نقش بسیار مهمی را در حفظ فضای سبز شهر تهران دارند. هم‌اینک ۱۶ هکتار سرانه فضای سبز سرانه هر شهروند است که این سرانه در برخی از محلات کمتر و در برخی از محلات بیشتر است، یک زیرساخت مهم برای شهر تهران هستند.

وی ادامه داد: پرندگان در بقای فضاهای سبز نقش دارند بنابراین پرندگان برای شهر تهران یک موضوع فانتزی نیستند. حضور و بقای پرندگان یک موضوع جدی برای دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بوستان‌ها است در حالی که متأسفانه پژوهش‌های کاربردی در این زمینه نداریم.

رئیس کمیته محیط‌زیست و خدمات شهری بر حمایت شورای شهر از پژوهش‌های بنیادی و کاربردی تاکید کرد و ابراز داشت: شورای شهر آماده حمایت از پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در حوزه محیط‌زیست و تصویب اعتبارات لازم در این باره در لایحه بودجه است.

حسینی میلانی با اشاره به نقش طبیعت در آسایش روانی شهروندان بیان کرد: ابعاد مختلفی درباره نقش طبیعت بر تأمین آسایش روانی شهروندان وجود دارد. متأسفانه عمده باغ‌های شهر خود را از دست داده‌ایم. شورای پنجم تلاش بسیاری را انجام داده تا باغ‌های باقیمانده و همینطور کوهستان را حفظ کند چراکه آنها نقش مهمی در توان طبیعی شهر داشته و ذخیره گاه ژنتیکی گیاهان شهر تهران هستند.

وی افزود: بسیاری از پرندگان در باغات و کوهستان توچال حضور دارند و این مناطق زیستگاه پرندگان محسوب می‌شوند. بنابراین این عرصه‌ها مجموعه بهم پیوسته‌ای به یکدیگر هستند و باید اقدامات جامعی برای حفاظت رصد و مدیریت آنها انجام شود.

این عضو هیأت رئیسه شورای شهر با بیان اینکه اطلاعات موجود درباره تنوع زیستی و وضعیت پرندگان مربوط به چند سال قبل است، یادآور شد: متأسفانه پایش منظم و مستمری از آخرین وضعیت پرندگان و تنوع زیستی انجام نشده و مطالعات مربوطه به سال‌های قبل است. از طرفی، ما پذیرای پرندگان جدید در شهر تهران شدیم. پهنه‌های آبی در شهر تهران ایجاد شده است و دریاچه خلیج فارس به مکان جدیدی برای پرندگان مهاجر تبدیل شده است.

حسینی میلانی حضور پرندگان جدید مهاجر را فرصتی در جهت تقویت تنوع زیستی دانست و عنوان کرد: باید نگاه علمی و کارشناسی نسبت به موضوع تنوع زیستی داشت و در این باره سرمایه‌گذاری کرد.

وی اضافه کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا که همانند تهران، کوهستان‌ها در مجاورت شهرهایشان قرار دارد، حتماً یک منطقه حفاظت شده شهری را در ارتفاعات‌شان تعریف کرده‌اند تا مردم در یک فاصله اندک در کوهستان‌هایشان حضور یافته و بتوانند از طبیعت بکر استفاده کرده و در تماس باشند.

سخنگوی کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مرکز مطالعات شهرداری تهران در حال شناسایی مناطق بکر باقیمانده در توچال است، گفت: امیدواریم که این مناطق بکر باقیمانده در توچال را با کمک اداره‌کل محیط‌زیست استان تهران به مناطق حفاظت شده شهری تبدیل کنیم چراکه آنها می‌توانند جاذب تنوع زیستی هم باشند.

حسینی میلانی با تاکید بر ضرورت توجه به کوهستان توچال و محیط‌زیست پیرامونی شهر تهران اظهار داشت: دسترسی شهروندان به مناطق حفاظت شده در شرق تهران مقداری سخت است ولی باید تلاش کرد پارک‌های جنگلی خود را در حوزه تنوع زیستی تقویت کنیم. باید به این اندیشید که چه راهکاری را در این باره می‌تواند در پیش گرفت که این تنوع را افزایش داد.

این عضو هیأت رئیسه شورای شهر با اشاره به مصوبه شورا درباره ثبت میراث طبیعی توچال خاطرنشان کرد: تلاش ما حفظ این ذخیرگاه و معرفی آن به مردم است. این اقدام گامی برای حفظ تنوع زیستی شهر تهران است و می‌تواند نقش جدی در این باره ایفا کند.