سازمان دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد رتبه برتر کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نظام مرادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد در جذب و سازماندهی پیشتازان توسط سازمان دانش آموزی کشور، در سال تحصیلی جاری ۳۷ هزار و ۸۷۷ نفر دانش‌آموز عضو پیشتاز جذب شد.

وی بیان داشت: یکهزار و ۱۷۶۰ نفر مربی تشکیلاتی در یکهزار ۲۶۶ مدرسه، با رتبه عملکردی فراتر از انتظار و کسب مقام ممتاز، رتبه اول کشوری را در بحث جذب و سازماندهی پیشتازان به دست آورد.

مرادی تصریح کرد: تشکیل اولین دوره مجلس دانش آموزی استان، افتتاحیه دهمین دوره مجلس دانش آموزی و تقدیم اعتبار نامه و اعطای حکم مشاور مدیر کل به منتخبین دهمین دوره مجلس دانش آموزی، برگزاری اولین دوره آموزشی تربیت مدرس خبرنگاری ویژه فرهنگیان و برگزاری دوره آموزش مقدماتی خبرنگاری برای دانش آموزان دختر و پسر برخی از برنامه‌های انجام گرفته سازمان دانش آموزی استان در سال تحصیلی جاری است.