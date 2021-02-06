جدیدترین کشفیات نیروهای عراقی از داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دستگاه اطلاعات عراق امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای عراقی توانستند انبار اصلی مهمات و مواد منفجره تروریست‌های موسوم به ولایت الانبار گروه تروریستی داعش را در مناطق بیابانی این استان نزدیک به شهرستان هیت در منطقه کبیسه در غرب این کشور شناسایی و ضبط کنند.

دستگاه اطلاعات عراق گزارش داد: گروه تروریستی داعش قصد داشت از مهمات و مواد منفجره این انبار برای اجرای عملیات‌های تروریستی در شهرستان‌های استان الانبار (هیت، فلوجه و الرمادی) استفاده کند.

در ادامه این بیانیه فاش شد: نیروهای عراقی در داخل این انبار ۲۰ بمب مغناطیسی، ۱۰ کمربند مواد منفجره، ۲۰ دستگاه انفجاری، ۱۱۹ بمب دست‌ساز، ۲۵۰ چاشنی برقی و معمولی انفجار، کشف کردند.

در ادامه این بیانیه تاکید شد: مهمات یاد شده جمع آوری و مصادره شده و به مسؤولان مربوطه تحویل داده شدند.

دستگاه اطلاعات عراق اعلام کرد: این عملیات با تلاش نیروهای مرکز و بر اساس اطلاعات دقیق و مهمی که از سوی برخی منابع منتقل شدند، انجام شد.

نیروهای دستگاه اطلاعات عراق پنج‌شنبه نیز با همکاری فرماندهی نیروهای مرزی موفق شدند دو مخفیگاه گروهک‌های داعشی را در منطقه النهدتین در عمق صحرای الانبار شناسایی کنند.