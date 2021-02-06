نگاهی گذرا به سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن درویشیان شنبه شب در جمع خبرنگاران استان سیستان و بلوچستان در بندر چابهار، اظهار داشت: بحمدالله امروز کشور در شرایط اقتدار کامل است به گونه‌ای که دشمن جرأت هیچ‌گونه تحرک نظامی ندارد.

وی افزود: یکی از رویکردهای مهم قوه قضائیه حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاران است که سفرهای استانی و جلسات مختلف قوه نیز بر همین اساس صورت می‌گیرد و تأکید ویژه‌ای بر این موضوعات داریم.

رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه نیز به همین منظور تشکیل شد که ریاست آن را آیت الله رئیسی برعهده دارد و به تناسب آن نیز در سایر استان‌ها به مدیریت رئیس کل دادگستری استان‌ها و حضور سازمان بازرسی و سایر نهادهای متولی ایجاد شده است.

به‌گفته وی؛ همکاران ما در استان‌ها نیز موظف هستند که موضوع حمایت از تولید ملی و واحدهای تولیدی را به طور جدی پیگیری کرده و مشکلات این افراد را با حضور مسئولان مرتبط پیگیری و برطرف کنند.

حجت الاسلام درویشیان تاکید کرد: ضرورت دارد که در این جلسات مسئولین مرتبط با دستگاه‌های مختلف نیز حضور پیدا کنند و در همان جلسه مشکل واحدهای تولیدی مطرح و در صورت امکان برطرف شود و ما نیز از آنها پیگیری می‌کنیم تا موانع پیش روی تولید هر چه سریع‌تر برطرف شود.

بنا بر تاکید جدی رهبر معظم انقلاب کارگروه مشترک رفع موانع جهش تولید تشکیل شد

وی تصریح کرد: یکی از مباحث جدی که در این جلسات پیگیر آنها هستیم موضوع اصلاح و الحاق برخی از مواد و قوانین است که می‌توان در سریع‌ترین زمان ممکن مشکلات موجود را برطرف کرد که در حال حاضر نیز یک بسته از قوانینی که دچار این گونه آسیب‌ها است آماده و قابل ارائه به مجلس می‌باشد که امیدواریم به قید فوریت مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از مسئولان استان‌ها نیز درخواست می‌شود در صورت مشاهده چنین قوانین مشابه، مستندات خود را ارائه کنند تا در این کارگروه مورد ارزیابی قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: بنا بر تاکید جدی رهبر معظم انقلاب، کارگروه مشترک رفع موانع جهش تولید با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده است و طی چند ماه گذشته جلسات مثبتی برگزار شده که مسئولیت آن نیز بر عهده معاون اول رئیس جمهور است و هدف آن نیز تسهیل و تسریع و رفع مشکلات اقتصادی است.

فساد گسترده و سیستمی در کشور وجود ندارد

همچنین حجت‌الاسلام حسن درویشیان در ادامه و در جلسه با تعدادی از سرمایه گذاران که در بندر چابهار برگزار شد، اظهار داشت: بازدید از واحدهای تولیدی و شنیدن مشکلات سرمایه گذاران یکی از موضوعاتی که در سفره‌های استانی از جمله اولویت‌های مهم من و دیگر مسئولان سازمان بازرسی است.