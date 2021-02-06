نگاهی گذرا به سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: سفرهای رئیس سازمان بازرسی کل کشور به استانها و اطلاع از مشکلات مناطق مختلف کشور از نزدیک در حالی اتفاق میافتد که این موضوع موجب روشن شدن بارقه امید در دل بسیاری از دلسوزان شده تا شاید از این طریق بتوانند بخشی از مشکلات خود را به گوش مسئولان برسانند.
از همین رو حجت الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و هیأت همراه عصر شنبه از طریق فرودگاه کنارک وارد سیستان و بلوچستان شدند و پس از ادای احترام به شهدای گمنام چابهار از اسکلهها، تجهیزات، زیرساختها و فرآیند تخلیه کالا در طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار بازدید کردند.
رئیس سازمان بازرسی از ظرفیتهای بندری چابهار بازدید کرد
بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در جریان این بازدید اظهار داشت: بندر شهید بهشتی با یک میلیارد دلار سرمایه گذاری بهره برداری شده است و امروز با مدرنترین و به روزترین تجهیزات کالاها را در سریعترین زمان تخلیه و بارگیری میکنیم.
وی افزود: هند بخش اول تجهیزات خود که شامل دو دستگاه جرثقیل ساحلی به ارزش ۸.۵ میلیون دلار میشود را هفته پیش وارد بندر کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: هند در مجموع ۸۵ میلیون دلار در بندر شهید بهشتی سرمایهگذاری میکند.
مرکز فرهنگی بندر شهید بهشتی چابهار به بهره برداری رسید
همچنین در حاشیه بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیتهای بندر چابهار مرکز فرهنگی و نمازخانه جدید بندر شهید بهشتی با حضور حجت الاسلام حسن درویشیان و جمعی از مسئولان و مدیران کشوری و استانی به بهره برداری رسید.
حمایت از تولید اولویت قوه قضائیه است
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن درویشیان شنبه شب در جمع خبرنگاران استان سیستان و بلوچستان در بندر چابهار، اظهار داشت: بحمدالله امروز کشور در شرایط اقتدار کامل است به گونهای که دشمن جرأت هیچگونه تحرک نظامی ندارد.
وی افزود: یکی از رویکردهای مهم قوه قضائیه حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاران است که سفرهای استانی و جلسات مختلف قوه نیز بر همین اساس صورت میگیرد و تأکید ویژهای بر این موضوعات داریم.
رئیس سازمان بازرسی کشور ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه نیز به همین منظور تشکیل شد که ریاست آن را آیت الله رئیسی برعهده دارد و به تناسب آن نیز در سایر استانها به مدیریت رئیس کل دادگستری استانها و حضور سازمان بازرسی و سایر نهادهای متولی ایجاد شده است.
بهگفته وی؛ همکاران ما در استانها نیز موظف هستند که موضوع حمایت از تولید ملی و واحدهای تولیدی را به طور جدی پیگیری کرده و مشکلات این افراد را با حضور مسئولان مرتبط پیگیری و برطرف کنند.
حجت الاسلام درویشیان تاکید کرد: ضرورت دارد که در این جلسات مسئولین مرتبط با دستگاههای مختلف نیز حضور پیدا کنند و در همان جلسه مشکل واحدهای تولیدی مطرح و در صورت امکان برطرف شود و ما نیز از آنها پیگیری میکنیم تا موانع پیش روی تولید هر چه سریعتر برطرف شود.
بنا بر تاکید جدی رهبر معظم انقلاب کارگروه مشترک رفع موانع جهش تولید تشکیل شد
وی تصریح کرد: یکی از مباحث جدی که در این جلسات پیگیر آنها هستیم موضوع اصلاح و الحاق برخی از مواد و قوانین است که میتوان در سریعترین زمان ممکن مشکلات موجود را برطرف کرد که در حال حاضر نیز یک بسته از قوانینی که دچار این گونه آسیبها است آماده و قابل ارائه به مجلس میباشد که امیدواریم به قید فوریت مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: از مسئولان استانها نیز درخواست میشود در صورت مشاهده چنین قوانین مشابه، مستندات خود را ارائه کنند تا در این کارگروه مورد ارزیابی قرار بگیرد.
وی اظهار کرد: بنا بر تاکید جدی رهبر معظم انقلاب، کارگروه مشترک رفع موانع جهش تولید با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده است و طی چند ماه گذشته جلسات مثبتی برگزار شده که مسئولیت آن نیز بر عهده معاون اول رئیس جمهور است و هدف آن نیز تسهیل و تسریع و رفع مشکلات اقتصادی است.
فساد گسترده و سیستمی در کشور وجود ندارد
همچنین حجتالاسلام حسن درویشیان در ادامه و در جلسه با تعدادی از سرمایه گذاران که در بندر چابهار برگزار شد، اظهار داشت: بازدید از واحدهای تولیدی و شنیدن مشکلات سرمایه گذاران یکی از موضوعاتی که در سفرههای استانی از جمله اولویتهای مهم من و دیگر مسئولان سازمان بازرسی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای متعدد استان سیستان و بلوچستان افزود: البته باید برخی از زیرساختهای در منطقه مکران فراهم شود که یکی از زیر ساختها تکمیل خط آهن چابهار به زاهدان است که باید هرچه سریعتر تکمیل شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه با تکمیل زیرساختها قطعاً توسعه استان سیستان و بلوچستان هم سریعتر میشود، ادامه داد: قطعاً وعدههایی که مسئولان در این خصوص دادهاند اگر کوتاهی شده باشد، طبق مقررات با آنها برخورد میشود.
وی با اشاره به اینکه در این راستا هر جایی ترک فعل و وظیفه انجام شده باشد با مدیر مربوطه برخورد میشود، گفت: همکاران ما در استانها نیز موظف هستند که موضوع حمایت از تولید ملی و واحدهای تولیدی را به طور جدی پیگیری کرده و مشکلات این افراد را با حضور مسئولان مرتبط پیگیری و برطرف کنند.
در زمینه پروندههای فساد اداری بدون تردید مسئولان هم بدون نقش نیستند
حجت الاسلام درویشیان با اشاره به اینکه در زمینه پروندههای فساد اداری، بدون تردید مسئولان هم بدون نقش نیستند، تصریح کرد: اما اعتقاد ما این است که اکثر مدیران ما مدیران متدین و متعهدی هستند.
وی با اشاره به اینکه نقض برخی از قوانین یکی از تخلفات مدیران است، گفت: البته در برخی از موارد فساد هم وجود دارد اما این فساد به هیچ عنوان گسترده و سیستمی نیست و در واقع عامل آن ساختارهای ناکارآمد و فساد زا است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد پروژه فرودگاه چابهار نیز گفت: این پروژه یک طرح ملی است و پروندهای در سازمان بازرسی در این زمینه تشکیل شده که به زودی با دعوت از طرفین و اندیشیدن راهکارهای لازم مشکل حل میشود.
در این گزارش به بخش مختصری از اظهارات و اقدامات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین روز سفر وی به استان سیستان و بلوچستان اشاره شد.
گفتنی است، افتتاح دفتر، بازدید از واحدهای تولیدی و شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان چابهار از دیگر برنامههای سفر دوروزه حجت الاسلام درویشیان به جنوب سیستان و بلوچستان است.
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