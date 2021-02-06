حماس از رای دادگاه لاهه درباره اراضی اشغالی فلسطین استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای حماس، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین از رأی دادگاه بین المللی کیفری لاهه در تأیید صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده اراضی اشغالی فلسطین استقبال کرد.

جنبش حماس در بیانیه ای این اقدام را گام مهمی برای دستیابی به عدالت و جبران خسارت قربانیان اشغالگران صهیونیستی برشمرد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین همچنین خواستار کمک جامعه جهانی به مردم فلسطین برای احقاق حقوق اساسی خود در زمینه آزادی، استقلال و تعیین سرنوشت شد.

گفتنی است که دادگاه بین المللی کیفری لاهه جمعه شب به صلاحیت خود برای رسیدگی به پرونده اراضی اشغالی فلسطین رأی داد.

بر اساس این گزارش، دادگاه لاهه رأیی صادر کرده که است که به موجب آن، صلاحیت رسیدگی قضائی به اراضی اشغالی فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ به این دادگاه واگذار می‌شود.

رسانه‌ها گزارش دادند که این اقدام زمینه را برای انجام تحقیقات احتمالی درباره این اراضی مهیا می‌کند.