آمریکا باید اشتباهاتش را اصلاح کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس دفتر امور خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین شامگاه شنبه با «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه ایالات متحده به‌صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزارت خارجه چین با صدور بیانیه‌ای درباره این تماس تلفنی توضیح داد که «یانگ جیه چی» خطاب به بلینکن گفته است که دولت جدید آمریکا باید اشتباهات اخیر واشنگتن را اصلاح نماید و بر همکاری، حل اختلافات و برقراری روابط پایدار تمرکز نماید.

این دیپلمات ارشد چینی در عین حال ایالات متحده را به توسعه روابط دوجانبه بر اساس احترام و منافع متقابل و عدم نزاع و کشمکش فرا خواند و نسبت به دخالت واشنگتن در امور داخلی چین هشدار داد.