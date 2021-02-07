به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بغدادی صبح امروز در مراسم رونمایی از برنامه «سرمایه‌گذاری جسورانه در ایده‌های نوآورانه» که به صورت آنلاین در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، گفت: قرار است امروز یک خدمت جدید در صندوق نوآوری و شکوفایی رونمایی شود که این خدمت یک نوع سرمایه گذاری غیر مستقیم صندوق نوآوری محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه منابع صندوق در چرخه عمر یک استارت‌آپ قابل استفاده است، گفت: در واقع استارت‌آپ‌ها می‌توانند در تمام طول عمر خود از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی بهره ببرند.

مدیر توسعه اکوسیستم نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: استارت‌آپ‌ها به هیچ عنوان تمایل به شریک شدن با بخش دولتی ندارند و از سوی دیگر، صندوق نوآوری و شکوفایی هم در مأموریت‌های خود نمی‌بیند که با بخش‌های دولتی چنین همکاری‌هایی داشته باشد.

وی اضافه کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی در مأموریت‌های خود نمی‌بیند که به حوزه شرکت‌داری و سهامداری وارد شود؛ چرا که لختی ساختار دولتی موجب کند شدن فعالیت‌های استات‌آپی خواهد شد.

بغدادی ادامه داد: اگر صندوق نوآوری و شکوفایی با تمام منابع خود به صورت خطرپذیر عمل کند، تعادل و توازن را به هم می‌زند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۶۰ شتابدهنده دانش‌بنیان در حال فعالیت هستند که می‌توانند به صورت مستقیم از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی بهره ببرند.

مدیر توسعه اکوسیستم نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این شتابدهنده‌ها می‌توانند سه میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کنند، گفت: این شتابدهنده‌ها می‌توانند از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت بلاعوض استفاده و آن را صرف استارت‌آپ‌ها کنند.

بغدادی با اشاره به یکی دیگر از رویدادهای صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: قرار است رویداد «پیوند» را به زودی برگزار کنیم که فرآیند شتابدهی استارت‌آپ‌ها تسهیل شود.