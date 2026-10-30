به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن ترابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده، این شهید نوجوان را الگویی برجسته از شجاعت، ایثار و مقاومت برای دانش‌آموزان بسیجی و نسل جوان کشور دانست.

وی اظهار کرد: شهید فهمیده با برخورداری از فهم، درک و بینش اسلامی و انقلابی، اقدامی آگاهانه و شجاعانه انجام داد و نام خود را در تاریخ شهیدان ثبت کرد. فداکاری او نیز درس شهامت، شجاعت، ایثار و مقاومت را به بسیجیان و مردم انقلابی آموخت.

امام جمعه رباط‌کریم با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و جهاد در میان نوجوانان افزود: شهید محمدحسین فهمیده تصویری برجسته از فداکاری و شجاعت است و باید به‌عنوان الگویی شایسته به دانش‌آموزان بسیجی و نسل جوان معرفی شود. گسترش بسیج دانش‌آموزی و جذب بخش گسترده‌تری از نوجوانان نیز از ضرورت‌های دوران کنونی است.

ترابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات و تقابل‌های اخیر ایران و آمریکا اظهار کرد: اوج اقدامات خصمانه و براندازانه آمریکا علیه نظام اسلامی از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد و در ادامه، جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ تمام‌عیار رمضان در اسفند همان سال را در پی داشت.

وی جنگ رمضان را مهم‌ترین طرح آمریکا در این روند توصیف کرد و گفت: هدف اصلی این جنگ، سرنگونی نظام اسلامی و تجزیه کشور بود، اما این طرح با عنایات الهی، هدایت‌های امام شهید، مدیریت رهبر معظم انقلاب، حضور حماسی مردم در میدان و دلاورمردی نیروهای مسلح با شکست مواجه شد.

امام جمعه رباط‌کریم با اشاره به جایگاه ایران پس از این تحولات افزود: به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران با ناکام گذاشتن طرح دشمن، به‌عنوان قدرت چهارم جهان ظهور کرده است.

ترابی همچنین با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان تأکید کرد: ملت مقاوم و مجاهد ایران در این روز بار دیگر بر پایبندی خود به مقاومت و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا تأکید خواهند کرد.

وی در ادامه به نتایج انتخابات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: نتایج این انتخابات از شکست بزرگ بنیامین نتانیاهو و ائتلاف او حکایت دارد و موقعیت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مقایسه با دوران پیش از جنگ منطقه به‌شدت تضعیف شده است.

امام جمعه رباط‌کریم با اشاره به تأثیر تحولات منطقه‌ای بر فضای سیاسی آمریکا اظهار کرد: پیامدهای بسته‌شدن تنگه هرمز، افزایش قیمت نفت و به‌دنبال آن افزایش هزینه کالاها و خدمات در آمریکا، موقعیت دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان را به‌شدت متزلزل کرده است.

ترابی با اشاره به انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا نیز پیش‌بینی کرد که ممکن است هفته آینده شرایطی مشابه آنچه در انتخابات رژیم صهیونیستی رخ داده، برای ترامپ و متحدان جمهوری‌خواه او تکرار شود.