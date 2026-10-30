لزوم تقویت تولیدات داخلی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خلیل‌آباد اظهارکرد: خوی استکبار که در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود، بر پایه ادعای حق بودن و تحریف واقعیت استوار است؛ از همین رو، ظلم آن‌ها در جهان تداوم یافته است ولی بزودی شاهد بر هم پاشیدن ظلم انان در دنیا خواهیم بود ورسوا خواهند شد.

وی با اعلام اینکه در خصوص بحث‌های مربوط به مذاکرات، باید نسبت به ترفندهای استکبار بسیار هوشیار بود گفت: دشمن با استفاده از روش‌های مختلف، در پی دستیابی به اهداف خود است.

امام جمعه خلیل‌آباد با اشاره به تحولات ساختاری در نهادهای امنیتی کشور، از بهبود عملکرد شورای عالی امنیت ملی سخن گفت و افزود: برخلاف گذشته که این شورا عملکردی منعطف داشت، امروز شاهد حضور پرقدرت و توانمندی این نهاد هستیم ولذا انسجام داخلی و اطمینان عمومی که از فعالیت‌های این شورا حاصل می‌شود، زیربنای برپایی امنیت

پایدار در کشور است.

وی دیدار سر لشکر رضایی را با رهبری انقلاب یک مذاکره راهبردی در زمینه های مختلف نام برد وافزود: حضور نیروهای توانمند در مسیرهای حساس، نشان‌دهنده قدرت و استواری نظام است که می‌تواند در برابر تهدیدات مختلف، از جمله جنگ‌های ترکیبی، ایستادگی کند.

امام جمعه خلیل‌آباد با تأکید بر اهمیت خودکفایی، بر ضرورت تقویت تولیدات داخلی در جامعه تأکید کرد و افزود: برای مقابله با فشارهای اقتصادی، باید بر تولید و ایجاد ارزش افزوده تمرکز کرد.

دستجردی ضمن تبریک هفته بسیج دانش‌آموزی و روز جوان، بر نقش راهبردی نسل جدید کشور تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان و نوجوانان، آینده این کشور هستند و باید از طریق فعالیت‌های فرهنگی درست، مسیر درست را برای آنان ترسیم کرد. ونیز لازم است در سالروز تسخیر لانه دانشجویی، مفاهیم مبارزه با استکبار برای دانش‌آموزان تبیین شود.