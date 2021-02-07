به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه و با همکاری مؤسسه امام خمینی (ره) و برخی مؤسسات علمی و فرهنگی کشور، سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت (اندیشه‌های فلسفی آیت‌الله علامه محمدتقی مصباح یزدی) برگزار می‌شود.

سلسله نشست‌های مصباح معرفت با ارائه شش نشست علمی تا پایان امسال به شرح زیر برگزار خواهد شد:

نشست اول با عنوان «نسبت دین و اخلاق از منظر علامه مصباح» با ارائه امیر خواص پنج‌شنبه ۲۳ بهمن‌ماه ساعت ۱۰

نشست دوم با عنوان «اسلامی سازی علوم از منظر علامه مصباح» با ارائه حجت‌الاسلام صفدر الهی‌راد یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ساعت ۱۰

نشست سوم با عنوان «نیاز بشر به دین از منظر علامه مصباح» با ارائه محمد محمدرضایی چهارشنبه ۶ اسفندماه ساعت ۱۶:۳۰

نشست چهارم با عنوان «تبیین و تحدید اصول دین» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین فاریاب چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ساعت ۱۰

نشست پنجم با عنوان «فلسفه دین در سیره علمی و عملی علامه مصباح» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفری چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ساعت ۱۰

نشست ششم با عنوان «تحول علوم انسانی از نظر تا عمل در کارنامه علامه مصباح» با ارائه رمضان علی‌تبار چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ساعت ۱۰

سلسله نشست‌های علمی مصباح معرفت (اندیشه‌های فلسفی آیت‌الله علامه محمدتقی مصباح یزدی) به شرح مذکور به صورت مجازی و تحت نرم‌افزار ادوبی کانکت برگزار می‌شود.

برای حضور در این سلسله نشست‌ها اینجا کلیک کنید.